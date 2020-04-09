محافظ مطروح يعقد اجتماعا لبحث سبل توفير فرص عمل للشباب ومواجهة البطالة

مطروح - حسن مشالي

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا مصغراً، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأجهزة التنفيذية المعنية، لبحث سبل توفير مزيد من فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة، مع استغلال الإمكانيات الموجودة بالمحافظة، خاصة ما تتميز به مطروح من منتجات حرفية متميزة، لها طابع خاص وتلقي رواجا اقتصاديا كبيرا، مما يعود على أصحاب تلك الحرف بالفائدة.

وتناول الاجتماع، مناقشة مقترح إقامة منطقة حرفية جديدة، بمنطقة الكيلو ٩ بمدخل مدينة مرسي مطروح.

ووجه محافظ مطروح، بتشكيل لجنة لفحص قطعة الأرض الفضاء المقترحة، والتي تبلغ مساحتها نحو 1112 متر، كما وجه لمديرية الإسكان، بسرعة إقامة سور حول الأرض منعا لأية محاولة تعدى عليها مستقبلا، مع إزالة أية أبنية أو تعديات حالية على الأرض، مع عمل المقايسات الفنية اللازمة، لتوصيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

وأشار اللواء خالد شعيب، إلى أنه سيتم عمل دورات تدريبية، للشباب الراغبين في عمل مشروعات داخل المنطقة الحرفية المقترحة، مع أهمية إعداد دراسة التسويق الجيد لمنتجاتهم بالمعارض في مطروح و المحافظة الأخرى.

كما عقد محافظ مطروح، اجتماعا للوقوف على كيفية استغلال مياه الصرف الصحي بالضبعة، بعد معالجتها الثلاثية وذلك بحضور الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والإدارات المعنية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمطروح انه تم انشاء محطة تحلية المياة الثلاثية بالضبعة، بطاقة 14 متر مكعب يوميا، وتم طرح عدة مقترحات الاستفادة منها وتحقيق الاستغلال الاقتصادي والبيئي الأمثل، من بينها مقترح بعمل ترعة لصرف المياه، أو تخصيص قطعة ارض بجوار خزان مياه الصرف تستخدم فى الزراعة الغير مثمرة، وسيتم عمل دراسات جدوى بالمقترحات، ومدى إمكانية تنفيذها على ارض الواقع، لتحقيق الاستغلال الأمثل لمياه الصرف المعالجة بالتقنية الثلاثية.