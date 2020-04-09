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محافظ شمال سيناء: ملتزمون بحظر التجول ولم نسجل حالات اختراق

الخميس، 09 أبريل 2020 05:00 ص
محافظ شمال سيناء: ملتزمون بحظر التجول ولم نسجل حالات اختراق اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أكد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن إجراءات حظر التجول ستطبق على أرض المحافظة فى المواعيد المقررة لها.

أضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن شمال سيناء لها الفخر أنها لم تسجل فيها أى حالات اختراق لحظر التجول نظرًا لطبيعة المحافظة.

وأشاد المحافظ بالتزام وجدية الأهالى فى المحافظة على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال إنه خلال فترة حظر التجول ليلاً ستتواصل أعمال رش وتعقيم الشوارع.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مد  حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، حتى 23 أبريل الجارى.

واكد محافظ شمال سيناء مجددًا، أنه لا توجد أى حالة إصابة بفيروس كورونا فى المحافظة وقال لدينا الشجاعة أن نعلن عن أى حالة، وعلى الأهالى الثقة التامة فى أجهزة المحافظة واستقاء معلوماتهم الأساسية من مديرية الصحة والمحافظة وعدم الالتفات لأى شائعات.

وقال محافظ شمال سيناء، إن المحافظة تتخذ على أرضها إجراءات صارمة للاحتراز من فيروس كورونا حيث تجرى أعمال الفحص الطبى على منافذها الخمسة وحصر ومراجعة طبية للأسر التى وصلت مؤخرًا من محافظات أخرى.

وأشار إلى أنه حال وقوع أى إصابات سيتم تخصيص مستشفى بئر العبد المركزى للعزل وجناح بكل مستشفى.

 

 


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