محافظ جنوب سيناء: إعفاء مستأجرى الشواطئ والمشاتل من سداد الإيجار 3 أشهر

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، القرار رقم ( 71 ) بتاريخ اليوم الخميس، 9/ 4/ 2020 بشأن الإعفاء من سداد كامل القيمة الإيجارية أو قيمة لاستغلال أو الانتفاع لكل من الشواطئ والتراخيص الإدارية والمشاتل والإشغالات التى تم التعاقد بشأنها من المحافظة، وذلك على مستوى المحافظة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 1/ 4/ 2020 وتنتهى فى 30/ 6/ 2020 ما عدا ما تم التعاقد عليه عن طريق المزايدة على أن يتم إعادة النظر فى نهاية تلك المدة وفقا لتطور الأحداث.

وكان أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه قرر اقتطاع نسبة 20 % من راتبه ورواتب كلا من نائب محافظ جنوب سيناء والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وجميع رؤساء المدن لمدة ثلاثة اشهر لدعم العمالة غير المنتظمة وتضامنا معهم إسوة برئيس مجلس الوزراء والوزراء.

وأكد المحافظ انه على من يرغب التبرع لصالح العمالة غير المنتظمة او صندوق تحيا مصر فيلتقدم بالتبرع لحساب صندوق تحيا مصر (جميع البنوك المصرية (وجميع فروع البريد المصرى على حساب رقم – 037037، تضامنا مع الدولة وفى اطار التكافل فى ظل الظروف التى تمر بها مصر من اجراءات احترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.