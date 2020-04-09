اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 11:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء: إعفاء مستأجرى الشواطئ والمشاتل من سداد الإيجار 3 أشهر

الخميس، 09 أبريل 2020 11:12 م
محافظ جنوب سيناء: إعفاء مستأجرى الشواطئ والمشاتل من سداد الإيجار 3 أشهر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، القرار رقم ( 71 ) بتاريخ اليوم الخميس، 9/ 4/ 2020 بشأن الإعفاء من سداد كامل القيمة الإيجارية أو قيمة لاستغلال أو الانتفاع لكل من الشواطئ والتراخيص الإدارية والمشاتل والإشغالات التى تم التعاقد بشأنها من المحافظة، وذلك على مستوى المحافظة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 1/ 4/ 2020 وتنتهى فى 30/ 6/ 2020 ما عدا ما تم التعاقد عليه عن طريق المزايدة على أن يتم إعادة النظر فى نهاية تلك المدة وفقا لتطور الأحداث.

 

وكان أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه قرر اقتطاع نسبة 20 % من راتبه ورواتب كلا من نائب محافظ جنوب سيناء والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وجميع رؤساء المدن لمدة ثلاثة اشهر لدعم العمالة غير المنتظمة وتضامنا معهم إسوة برئيس مجلس الوزراء والوزراء.

 

وأكد المحافظ انه على من يرغب التبرع لصالح العمالة غير المنتظمة او صندوق تحيا مصر فيلتقدم بالتبرع لحساب صندوق تحيا مصر (جميع البنوك المصرية (وجميع فروع البريد المصرى على حساب رقم – 037037، تضامنا مع الدولة وفى اطار التكافل فى ظل الظروف التى تمر بها مصر من اجراءات احترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

 

 


مدينة شرم الشيخ

شواطئ

محافظ جنوب سيناء

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرية سويدية متعافية من كورونا: تفاجئت بالمستوى الطبى والخدمة التى قدمت لى

مصرية سويدية متعافية من كورونا: تفاجئت بالمستوى الطبى والخدمة التى قدمت لى

وزارة الصحة تطلق تطبيق ذكى عبر الهواتف للتوعية بفيروس كورونا

وزارة الصحة تطلق تطبيق ذكى عبر الهواتف للتوعية بفيروس كورونا

وزير التعليم العالى: عينات دواء أفيجان وصلت مصر والرئيس وجه بتصنيعه لمواجهة كورونا

وزير التعليم العالى: عينات دواء أفيجان وصلت مصر والرئيس وجه بتصنيعه لمواجهة كورونا

وفقا لبيان "الصحة".. تسجيل 15 حالة وفاة بفيروس كورونا كأعلى معدل وفيات

وفقا لبيان "الصحة".. تسجيل 15 حالة وفاة بفيروس كورونا كأعلى معدل وفيات

الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و15 وفاة وتعافى 43 مصابًَا

الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و15 وفاة وتعافى 43 مصابًَا

فيديو.."معلومات الوزراء" يستعرض جهود مصر وإجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

فيديو.."معلومات الوزراء" يستعرض جهود مصر وإجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

لأول مرة فى تاريخها.."كورونا" يجبر الأبك بلس على الاجتماع عن بعد

لأول مرة فى تاريخها.."كورونا" يجبر الأبك بلس على الاجتماع عن بعد

الحكومة لمستحقى المنحة من العمالة غير المنتظمة: انتظر رسالة نصية على هاتفك

الحكومة لمستحقى المنحة من العمالة غير المنتظمة: انتظر رسالة نصية على هاتفك

فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

وزير التموين: افتتاح معارض أهلا رمضان 10 أبريل وحتى 10 مايو

وزير التموين: افتتاح معارض أهلا رمضان 10 أبريل وحتى 10 مايو

الحكومة: بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة من 13 وحتى الخميس 16 أبريل

الحكومة: بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة من 13 وحتى الخميس 16 أبريل

وزير التموين: أسعار اللحوم لن ترتفع ومزارع القوات المسلحة تغطى احتياجات الدولة

وزير التموين: أسعار اللحوم لن ترتفع ومزارع القوات المسلحة تغطى احتياجات الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة