محافظ بورسعيد يطلق الموقع الإلكترونى للتعليم عن بُعع

بور سعيد محمد فرج

أطلق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الموقع الإلكتروني للتعليم عن بعد لتشجيع الطلاب علي الاعتماد علي أنفسهم في التحصيل العلمي وعدم الاعتماد علي الآخرين.

وأضاف المحافظ أن الموقع يتضمن نشر فيديوهات من الكتاب المدرسي بالصوت والصورة وشرح المقررات الدراسية للصف الثالث الإعدادي ويليه بث فيديوهات للصف الثانى والأول الإعدادي في الفترة القريبة القادمة، حيث تم إعداد هذه الفيديوهات بالاستعانة بعدد من المعلمين المتميزين تحت إشراف ومراجعة من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد كلمة للشباب عبر الموقع بان الشباب هم عماد المستقبل والعلم هو وسيلتهم لتحقيق ذاتهم والنهوض ببلادهم والتعليم هو السلاح الأقوى ضد كل الإخطار التي قد نواجها.

ومن جانبه أكد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد بان هناك تعليمات مشددة من قبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بان فيديوهات الشرح تكون من خلال الكتاب المدرسي قائلا بان بالعلم والعمل تتقدم الأمم و قد كانت مصر و ستظل منارة العالم في العلم والثقافة والفنون على مر العصور وبسواعد أبنائنا وأجيالنا القادمة سوف نكمل مسيرة التقدم.

وكان اللواء عادل الغضبان، قد قام بجولة تفقدية لحديقة فريال بنطاق حى الشرق، وذلك لمتابعة سير العمل الجارى بها و آخر التطورات فى تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالحديقة والتى تأتى ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار الذى أطلقتها محافظة بورسعيد ، من منطلق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة ، رافقه خلالها العميد نعمان على رئيس حى الشرق، وممثلى الشركة الهندسة والمقاولون القائمون بأعمال التطوير .

وخلال الجولة ، تفقد اللواء عادل الغضبان ، معدلات التنفيذ التى تمت بالحديقة طبقا للمخطط العام لعملية التطوير التى تجرى بالحديقة ، فى إطار الشكل الجمالى للمنطقة بما يتواكب مع أعمال التطوير بالمحافظة .

وأكد محافظ بورسعيد أن حديقة فريال تعتبر ذات أهمية خاصة نظرا لتاريخها العريق، ولابد من تطويرها على أعلى مستوى لتجسيد التاريخ والحضارة والتطور والرقى .

وأشار اللواء عادل الغضبان ، أن مبادرة حدائق بلا اسوار تعتبر من أفضل المبادرات الخدمية التى تم تنفيذها لخدمة أهالى المحافظة عامة و إظهار الشكل الجمالى والحضارى للمدينة ، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمناطق الخدمية والحيوية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن بالمحافظة، وشدد على ضرورة الانتهاء من الاعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد.