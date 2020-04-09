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محافظ المنوفية يشهد اصطفاف معدات التعقيم أمام الاستاد الرياضى.. صور

الخميس، 09 أبريل 2020 02:05 م
محافظ المنوفية يشهد اصطفاف معدات التعقيم أمام الاستاد الرياضى.. صور محافظ المنوفية يشهد إصطفاف معدات التطهير والتعقيم
المنوفية - محمد فتحى

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شهد اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، اصطفاف معدات التطهير والتعقيم والأطقم الفنية والبشرية المدربة للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لتنفيذ التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد أمام الاستاد الرياضي بشبين الكوم ، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمدينة شبين الكوم ورئيس أحياء غرب وشرق  شبين الكوم ومديري مديريات الزراعة والطب البيطري ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأكد محافظ المنوفية، أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإستمرار أعمال التطهير والتعقيم سيتم تكثيف أعمال الرش والتطهير أيام الجمعة والسبت ، حيث تم وضع خطة للتطهير بنطاق الوحدات المحلية لتطهير كافة القري والمدن والشوارع والمنشآت الحكومية والحيوية والمستشفيات وكافة أماكن التجمعات ، حيث تم توفير 240 طن كلور لاستخدامه في أعمال التطهير .

كما إستمع المحافظ من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي شرح عن طبيعة عمل المعدات والسيارات التابعة للشركة  ومدي جاهزية الأطقم الفنية المدربة وأنه سيتم توفير 12 طن من الكلور المركز 12 % ويتم تخفيفه بنسبة 1 : 20 وستبدأ المعدات برش وتطهير كافة المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات بالإضافة الي القري وذلك يومي الجمعة والسبت القادم وذلك في إطار الخطة الموضوعة من قبل المحافظة .

وإستعرض المحافظ إصطفاف المركبات والمعدات والسيارات من كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة ، موجهاً بسرعة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا في إطار الخطة الموضوعة وبالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الزراعة والطب البيطري والجمعيات الأهلية وكافة الأجهزة المعنية مشددا علي ضرورة إستغلال أوقات الحظر لتكثيف أعمال التطهير .

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