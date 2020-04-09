اليوم السابع
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محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات لمواجهة البناء المخالف والقمامة

الخميس، 09 أبريل 2020 02:31 م
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات لمواجهة البناء المخالف والقمامة أعمال رفع المخلفات بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة تعمل حاليا على ثلاثة محاور رئيسية، وهى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وتنفيذ الإجراءات التى أقرتها القيادة السياسية لمواجهة مافيا البناء المخالف، بالإضافة إلى التصدى لظاهرة تراكم القمامة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتراكم القمامة فإنه وجه نوابه ورؤساء الأحياء إلى التنسيق المستمر مع هيئة النظافة للقضاء عليها نهائيا .

 

وفى إطار ذلك شنت عدة أحياء بالعاصمة حملات كبرى شملت رفع اطنان من القمامة والمخلفات والردش، ففى حى الوايلي: نفذ الحى حملة كبرى شملت شوارع "كامل صدقى - يوسف سليمان - الجميل - ارض الحرمين - الظاهر - حمدى - مراد - القبيسى - ميدان الظاهر - بورسعيد - ميدان السكاكينى - ميدان الجيش - طور سيناء - حارة المسك - عمار بن ياسر - سليمان اباظة - عازر حبشى - ميدان الحاجب - سبيل الخازندار".

 

وفى حى الساحل : نفذ الحى حملة على " شارع الترعه البولاقيه ، شارع الترعة الشرقى، شارع أحمد حلمى بالكامل ، شرم عايدة، نفق عايدة، شارع الشيخ رمضان، شارع الرحمة، شارع على الشيخ، شارع جسر البحر ، شارع وابور سعودى ، ميدان المبيضة، شارع الشهيد محمد صبحى ، شارع عبيد ، شارع التضامن ، شارع التوبة، شارع معهد ناصر ،شارع يسرى، شارع وجية، شارع السلام ،شارع الحرية من شارع عبيد".

وفى حى المعادي: قام الحى بحملة شملت : شارع دمشق ،شارع ميدان المحطة، شارع 84 تقاطع شارع 9، شارع 83 تقاطع شارع 9، مطلع كوبرى الحرية، شارع 9 امام البنك الاهلى و ثكنات المعادي، شارع 87 تقاطع ش القنال ، شارع القنال مع مطلع كوبرى شمال طره ،شارع 77 تقاطع شارع 10 ، شارع 77 تقاطع شارع 12 ، شارع 105 تقاطع شارع 162 ،شارع 101 ، تقاطع شارع 100 امام مستشفى الجارم، شارع 5 امام مسجد الفاروق.

 


القاهرة

النظافة

رفع القمامة

البناء المخالف

اخبار مصر

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