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ويؤكد: بعض المواطنين لم يدركوا إلى الآن خطورة المرحلة..

محافظ الشرقية: لدينا 300 سوق عشوائى تكبدنا مجهودا كبيرا فى مواجهتها

الخميس، 09 أبريل 2020 10:46 م
محافظ الشرقية: لدينا 300 سوق عشوائى تكبدنا مجهودا كبيرا فى مواجهتها محافظ الشرقية
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة بها قرابة 300 سوق عشوائى ناتجة عن ثقافة قديمة متوارثة، من بينهم ما هو أسبوعى أو المنعقد بشكل دائم على مدى أيام الأسبوع، مشيراً إلى أن مواجهة فض هذه الأسواق كبدنا مجهوداً كبيراً، ومازلنا نواجه بعض المشكلات فى ذلك نظراً للثقافة المتوارثة.

 

وأضاف "غراب"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه إلى الآن الوعى غير كافى لدى بعض المواطنين ولم يدركون حجم المشكلة أو الخطر الناتج عن التجمعات أو المرحلة الحالية التى تشهدها مصر ودول العالم، جراء انتشار فيروس كورونا،المستجد "كوفيد19".

 

ولفت محافظ الشرقية، أنه تم إخطاره منذ قليل، بإغلاق أحد المقاهى فى حى ثانى فى الزقازيق، إلى جانب ملعب كرة قدم خماسى وتم تشميعهما واتخاذ ما يلزم قانونياً، وتابع:"مازلت الناس بتمشى فى السكة الغلط ومش قادرة تستوعب اللى أحنا فيه".

 

ومن حيث التعديات على الأراضى الزراعية، قال محافظ الشرقية: فى غضون أسبوع واحد رصدنا 118 حالة تعدٍ تم إزالة 93 حالة منهم وخلال الأيام القادمة سيتم باقى الحالات، وتابع:"نتخذ إجراءات فى منتهى القوة، ولا نتهاون فى تطبيق القانون".

 


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