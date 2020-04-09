اليوم السابع
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محافظ الدقهلية : إزالة 73 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

الخميس، 09 أبريل 2020 11:04 م
محافظ الدقهلية : إزالة 73 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مشيرا إلى انه تم خلال الفترة الماضية ومنذ أوائل مارس وحتى اليوم الخميس 9 إبريل الجارى، والتى تضمنت فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

تم إزالة 73 حالة تعدى بالبناء العشوائى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بمساحة إجمالية بلغت 3 افدنة و15 قيراط و2سهم.

واوضح المحافظ أنه ما تم إزالته حتى نهاية اليوم الخميس 27 حالة منهم 26 حاله تعدى على الأراضى الزراعية وحالة واحده للتعدى على أملاك الدولة وأن التعديات التى تم إزالتها منذ بدء التنفيذ حتى اليوم فى مراكز ومدن (المنصورة واجا وطلخ والجمالية وميت سلسيل منية النصر والسنبلاوين والمطرية).

وأكد الدكتور مختار أن الدولة عازمة على  استعاده حقوقها وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التى هى فى الحقيقة ملك الشعب المصرى كله.

وأضاف أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى الصارمة باستعادة كل متر من أراضى الدولة واجبه التنفيذ مؤكدا على التعاون الكامل مع مديرية أمن الدقهلية، وجميع مراكز واقسام الشرطة بنطاق المحافظة، وجميع جهات الولاية على أراضى الدولة، لإزالة جميع التعديات الواقعة عليها والتصدى بكل الحسم والحزم لاية تعديات مستجده فى المهد، مشيرا إلى صدور التكليفات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتعامل بكل الجدية والالتزام مع ملف التعديات على أراضى الدولة تأكيدا لهيبة الدولة واسترداد حقوقها .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التصدى بكل الحسم والحزم لكافة اشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تأكيدا لهيبة الدولة والتطبيق الحازم للقانون حفاظا على حقوق الدولة.

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

التعدي على أراضي الدولة

مخالفات البناء و التعدي

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