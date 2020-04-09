محافظ الجيزة يجرى حركة تنقلات لـ 54 من نواب رؤساء الأحياء والمدن

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أكبر حركة تكليف لنواب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، التى شملت تكليف 54 نائبا للعمل بكافة قطاعات المحافظة.

وجاء قرار محافظ الجيزة لضخ دماء جديدة بالأحياء والمراكز والمدن تتماشي مع خطط المحافظة خلال الفترة المقبلة والتي تأتى على رأسها إزالة تعديات ومخالفات المباني والالتزام بخطوط التنظيم بالشوارع وإحداث طفرة بمنظومة النظافة من خلال المتابعات الميدانية لأعمال رفع المخلفات والتيسير على المواطنين في تقديم خدمات افضل.

وأكد راشد أنه سيتم عمل تقييم دورى لأداء القيادات التى تم تكليفها للتأكد من قيامهم بالأعمال المنوطة لهم على أكمل وجه وأحداث أضافه ميدانية يلمسها المواطنين.

وضمت حركة نواب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن كلا من هانى عبد الحميد ومحمد أحمد وأسامة عبد العال لحي الوراق و رمضان عبد الرحمن وامير عباس واحمد محمد لحي شمال الجيزة و سمير مصطفى وزينهم أحمد وأحمد إبراهيم لحي العجوزة وأحمد عبد الهادى ومحمود محمد وعاطف عبد الرحيم لحى الدقى و سيد عبد الله وأسامة كمال لحي بولاق الدكرور و رمضان كامل وأمجد مصطفى وخالد نصر لحى الهرم و سمير محمد وأحمد محمد عبد الفتاح وعادل السيد لحى العمرانية محمود محمد ومحمد عبد الحكيم وأيمن أحمد لحى الطالبية وإسلام زهران وعماد حمدى واحمد ابراهيم لحي جنوب الجيزة و عادل مصطفى ونصر ربيع ومحمود محمد لمركز ومدينة منشاة القناطر و خالد السيد وشكرى محمد وهيثم رضا لمركز ومدينة اوسيم و مبروك البيومى ومصطفى عبد الله وسعيد محمد لمدينة كرداسة و صلاح عبد الفتاح وتوفيق جمال واحمد سعيد لمركز ومدينة أبو النمرس و مجدى محمد وولاء مكاوى وعمران رزق لمدينة الحوامدية و صلاح محمد ونبيل قدرى واسراء عبد التواب لمركز ومدينة البدرشين وعلى محمود وأحمد على وعلى احمد لمركز ومدينة أبو العياط و محمد عبد الشافى وعصام حسنى وسيد طه لمركز ومدينة الصف و سمير عشرى ومحمد عبد التواب واحمد مصطفى عويس لمركز ومدينة أطفيح و عادل مرضى محمد لمركز الواحات البحرية.