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محافظ الجيزة: توزيع مواد غذائية ووجبات على أسر بالمعتمدية لتسهيل المعيشة

الخميس، 09 أبريل 2020 02:40 م
محافظ الجيزة: توزيع مواد غذائية ووجبات على أسر بالمعتمدية لتسهيل المعيشة فرض الحجر الصحى على قرية المعتمدية
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة الجيزة مجهودات التطهير والتعقيم لشوارع قرية المعتمدية بمدينة كرداسة في اطار الاجراءات الوقائية التي تنفذها المحافظة للحفاظ علي سلامه المواطنين ومكافحة تفشي فيروس كورونا حيث دفعت المحافظة بفرق الطب البيطري للتطهير والتعقيم لشوارع ومنازل ومحلات القرية . 
 
ومن جانبه اكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي المتابعة الدورية لقرية المعتمدية بمدينة كرداسة للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا حفاظا على سلامه أهالى القرية وتلبية احتياجاتهم والاطمئنان على تقديم جميع الخدمات لأهالي القرية . 
 
وأشار راشد إلى انه تم تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية لأهالى القرية مؤكدا أن جميع المخابز بالقرية تعمل بصفة منتظمة وأنه تم تدعيم القرية بسيارتين تحملان أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية وتوفير جميع الحصص التموينية للقرية مؤكدا علي توفير ماكينتين صرف الي متحرك لبنكي الأهلي ومصر لتقديم الخدمات المصرفية للقرية . 
 
وأكد محافظ الجيزة علي  فتح مكتب بريد القرية منذ الصباح لتقديم جميع الخدمات البريدية لأهالى القرية مع الحرص على الحد من اى تجمعات للمواطنين ، كما اكد محافظ الجيزة على انتظام العمل بالوحدة الصحية للقرية  طوال 24 ساعه لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للأهالى وتوفير جميع أدوية الرعاية الأساسية داخل الوحدة الصحية . 
 
ولفت المحافظ إلى أنه بالتعاون مع الجمعيات الاهلية تم دعم العديد من منازل القرية بشنط المواد الغذائية والوجبات لتسهيل المعيشة .
 
وكان محافظ الجيزة قد كلف ابراهيم الشهاوي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد بالتواجد الدوري بقرية المعتمدية للوقوف علي كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والاجراءات الوقائية . 
 
وكانت محافظة الجيزة، أعلنت فرض حجرا صحيا على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة، اعتبارا من 7 / 4 /2020 الماضى، بناء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يوما حفاظا عليهم وذويهم.
 
أعمال تطهير قرية المعتمدية (5)
أعمال تطهير قرية المعتمدية 

أعمال تطهير قرية المعتمدية (6)
أعمال تطهير قرية المعتمدية 

أعمال تطهير قرية المعتمدية (7)
أعمال تطهير قرية المعتمدية 

أعمال تطهير قرية المعتمدية (8)
أعمال تطهير قرية المعتمدية 

أعمال تطهير قرية المعتمدية (1)
أعمال تطهير قرية المعتمدية 

أعمال تطهير قرية المعتمدية (2)
أعمال تطهير قرية المعتمدية 

أعمال تطهير قرية المعتمدية (4)
أعمال تطهير قرية المعتمدية 

 


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