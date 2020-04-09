محافظ الإسماعيلية: تطبيق وتفعيل قرارات رئيس الوزراء بشأن مواجهة كورونا

وأكد محافظ الإسماعيلية في بيان له، استمرار إغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات والمشروبات ووجدات الطعام المتنقلة على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيبل الطلبات للمنازل على مدار اليوم وتغلق جميع الحدائق والمنتزهات والشواطىء بنطاق المحافظة

كما يستمر اغلاق جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع فيكون الغلق على مدار الأربع وعشرون ساعة.

ويستثنى من تطبيق المادة الأولى من هذا القرار بنطاق المحافظة جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع بكافة أنواعها سواءا للسوق المحلى أو للتصدير أو الطرود أو مستلزمات الانتاج ومركبات الطوارىء ومركبات الامداد والتموين للقطاع الصحى، كما يستثنى من هذا القرار المخابز ومحال البقالة البدالين التموينين ومحال الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دونما استقبال الجمهور وجميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها والموانىء والمستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية والمستودعات والمخازن الجمركية وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة وجميع وسائل الاعلام وخدمات طوارىء شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء وخدمات طوارىء شركات الغاز وشركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه وخجمات مشغلى شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات وتطبيقات المشتريات الالكترونية وبطاقات الصراف الآلى والتخليص الجمركى ولجان تسويق الأقماح وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواءا كان الطلب عن طريق رالتطبيقات الألكترونية أو غيرها والعاملين بأى من هذه الأنشطة المستثناه مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

كما تضمن القرار أن توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة بنطاق المحافظة وتوابعها اعتبارا من الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا درءا لأى تزاحم بين المواطنيين.

ويستمر تعليق جميع الخدمات التى تقدمها المحافظة وتوابعها للمواطنيين فضلا عن استمرا تعليق خدمات الشهر العقارى والسجل المدنى وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات، ولا يسرى ذلك على الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار اليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتى تنتهى صلاحيتها فى اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 أو خلال فترة سريانه أوفترة سريان هذا القرار وذلك دون أية اعباء أعباء مالية على المواطنيين.

كما تضمن القرار استمرار غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء المحافظة وتوابعها.

ويستمر تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها وكذلك تواجدهم بأى تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أى مسمى وكذا حضانات الأطفال أيا كان نوعها.

وتعليق جميع الفاعليات التى تتطلب تواجد أى تجمعات للمواطنيين وتعليق جميع العروض التى تقام بدور السينما والمسارح لحين صدور اشعار آخر.

ويعمل بهذا القرار وتفعيله لمدة خمسة عشر يوما اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020، وحتى الخميس الموافق 23 أبريل.