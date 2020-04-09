اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 07:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان: تحويل المتعدين على أراضى الدولة إلى النيابة العسكرية.. صور

الخميس، 09 أبريل 2020 06:49 م
محافظ أسوان: تحويل المتعدين على أراضى الدولة إلى النيابة العسكرية.. صور جانب من إزالة التعديات
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمرت محافظة أسوان فى الرصد والإزالة الفورية للتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لإزالة أى تعديات بشكل فورى حفاظاً على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين بالتعديات والمخالفين بتحويلهم إلى النيابة العسكرية.

وكشف اللواء أشرف عطية عن إزالة 3 حالات تعدى بناء مخالف وبدون ترخيص بقرية الغنيمية التابعة للرمادى بحرى بمركز إدفو بمساحة إجمالية 335 م2 ، بجانب إزالة تعديات على أراضى زراعية بقرية الطوناب بمساحة  320 م2 ، بالإضافة إلى إزالة 5 حالات بناء مخالف أيضاً بقرية بنبان بمركز دراو على مساحة 1850 م2.

وشدد محافظ أسوان بأنه طبقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيتم تحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ ، وأيضاً التعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى خاصة مع كل من يستغل  الإجراءات الوقائية الجارية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا والتى تقوم بها أجهزة المحافظة فى إرتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائى .

وفى سياق آخر، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لرصد أى حالات إزدحام أو تجمعات فى الأسواق الثابتة داخل نظاق المدن والقرى مع إلغاء الأسواق الأسبوعية بشكل كامل ، مشدداً على ضرورة إجراء عمليات التطهير بشكل دورى داخل الأسواق الثابتة مع توفير نقاط تعقيم للمواطنين فى مداخل ومخارج هذه الأسواق ، بالإضافة إلى توعيتهم بتجنب الإذدحام والتجمعات عند شراء إحتياجاتهم من السلع للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار.

ووجه اللواء أشرف عطية مسئولى المحليات بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من الأسواق ، مع المرور المتواصل على هذه الأسواق والتنبية على كل صاحب محل بتعقيمه وإلتزام القائمين على عملية البيع والشراء بتنفيذ الإجراءات الوقائية ضد المرض ، مكلفاً أيضاً بالمرور الميدانى لمنع إقامة أى سرادقات للأفراح أو تقديم واجب العزاء بهدف القضاء على أى فرصة للتجمعات أو الإختلاط .

 

جانب من إزالة التعديات (1)
جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات (2)
جانب من إزالة التعديات

 

جانب من إزالة التعديات (3)
جانب من إزالة التعديات

محافظ اسوان

تعديات

كورونا

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصدر : فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلي

مصدر : فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلي

نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة