محافظ أسوان: تحويل المتعدين على أراضى الدولة إلى النيابة العسكرية.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

استمرت محافظة أسوان فى الرصد والإزالة الفورية للتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لإزالة أى تعديات بشكل فورى حفاظاً على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين بالتعديات والمخالفين بتحويلهم إلى النيابة العسكرية.

وكشف اللواء أشرف عطية عن إزالة 3 حالات تعدى بناء مخالف وبدون ترخيص بقرية الغنيمية التابعة للرمادى بحرى بمركز إدفو بمساحة إجمالية 335 م2 ، بجانب إزالة تعديات على أراضى زراعية بقرية الطوناب بمساحة 320 م2 ، بالإضافة إلى إزالة 5 حالات بناء مخالف أيضاً بقرية بنبان بمركز دراو على مساحة 1850 م2.

وشدد محافظ أسوان بأنه طبقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيتم تحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ ، وأيضاً التعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى خاصة مع كل من يستغل الإجراءات الوقائية الجارية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا والتى تقوم بها أجهزة المحافظة فى إرتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائى .

وفى سياق آخر، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لرصد أى حالات إزدحام أو تجمعات فى الأسواق الثابتة داخل نظاق المدن والقرى مع إلغاء الأسواق الأسبوعية بشكل كامل ، مشدداً على ضرورة إجراء عمليات التطهير بشكل دورى داخل الأسواق الثابتة مع توفير نقاط تعقيم للمواطنين فى مداخل ومخارج هذه الأسواق ، بالإضافة إلى توعيتهم بتجنب الإذدحام والتجمعات عند شراء إحتياجاتهم من السلع للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار.

ووجه اللواء أشرف عطية مسئولى المحليات بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من الأسواق ، مع المرور المتواصل على هذه الأسواق والتنبية على كل صاحب محل بتعقيمه وإلتزام القائمين على عملية البيع والشراء بتنفيذ الإجراءات الوقائية ضد المرض ، مكلفاً أيضاً بالمرور الميدانى لمنع إقامة أى سرادقات للأفراح أو تقديم واجب العزاء بهدف القضاء على أى فرصة للتجمعات أو الإختلاط .



جانب من إزالة التعديات



جانب من إزالة التعديات