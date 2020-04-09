محافظة الجيزة تغلق سوق الخميس لتجارة الماشية بأوسيم.. صور

كتب سيد الخلفاوى

ألغت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة سوق الخميس لتجارة الماشية، الكائن بعزبة الأبعدية بوحدة برطس بمركز ومدينة أوسيم، تنفيذاً لقرار إلغاء وغلق الاسواق كإجراء احترازي للوقاية ضد أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

وأغلقت أجهزة مدينة أوسيم، المكان المخصص للسوق على طريق الوراق المناشى، بمتابعة من اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم، للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات بالأسواق .

كما منعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة سوق الخميس بمنشأة القناطر، حيث قاد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر حملة لفض سوق قرية المنصورية الأسبوعي لما يشهده من أقبال من المواطنين إلى جانب التصدي بإيقاف تعدي في المهد علي رشاح الرياح الناصري وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف .

وأوضح رئيس المدينة، أن ذلك يأتي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمنع الأسواق الأسبوعية لعدم وجود تجمعات لاحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وحرصآ علي الصحة العامة للمواطنين .

وكان قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية ومدينة الجيرة إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم ، و شملت توجيهات محافظ الجيزة أن الإدارات الخدمية لا ينطبق عليها القرار والتي تضم الإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية والنظافة والمواقف و الساحات والمرافق والطرق وغيرها من الإدارات التي تؤدي خدمة للمواطنين.

وشملت قرارات محافظ الجيزة، إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذا إجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة .