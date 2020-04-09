مجموعة الـ20: 50 مليون وظيفة و56 مليار دولار خسائر قطاع السياحة بسبب كورونا

إيمان حنا

عقدت مجموعة عمل السياحة في مجموعة العشرين، اجتماعا افتراضيا لأجل توحيد الجهود على مستوى المجتمع الدولي واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19. وفق بيان صحفى.

وأكدت المجموعة، أنه بناء على تقديرات منظمة العمل العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة، يواجه قطاع السياحة حول العالم، بسبب تفشى وباء كورونا، خسائر تقدر بما يتراوح بين 25 – 50 مليون وظيفة و25 – 56 مليار دولار في مصروفات قطاع السفر والسياحة لهذا العام.

ناقش الاجتماع الالتزامات طويلة المدى في الاستفادة من السياحة كوسيلة نمو اجتماعي اقتصادي والدور الهام للتقنية في إدارة الرحلة السياحية مثل تحسين تجارب السُ يّاح وافساح المجال للنمو المحتمل في المناطق النائية وضمان استدامة السياحة.

وأكد المجتمعون، أن رفع مستوى التركيز الدولي وتوحيد الجهود بين الدول الأعضاء يعتبر عنصرا أساسيا لتعزيز مرونة القطاع السياحي، كما أنه ركن أساسي للنمو الاجتماعي الاقتصادي المستدام، وأن المملكة العربية السعودية تسعى من خلال رئاستها لمجموعة العشرين لعام 2020 إلى قيادة الدول نحو تعزيز مجتمعات مستدامة وشمولية من خلال السياحة.