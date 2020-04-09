اليوم السابع
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مجلس مدينة نخل بسيناء يواصل حملات تعقيم الشوارع

الخميس، 09 أبريل 2020 08:30 ص
مجلس مدينة نخل بسيناء يواصل حملات تعقيم الشوارع تعقيم شوارع مدينة النخل
شمال سيناء - محمد حسين

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قال سليمان فرج محمد، رئيس  مدينة نخل بشمال سيناء، إن أعمال تعقيم الشوارع تتواصل يوميا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار رئيس مركز ومدينة نخل إلى أن أعمال التعقيم انطلقت فجر أمس وتواصلت اليوم لليوم الثانى ومستمرة بشكل يومي، لافتًا إلى أنه تم تعقيم جميع الشوارع الرئيسية، والميادين، والمنشآت الحكومية.

وأضاف أنه جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة لمنع التجمعات حرصًا على حياة المواطنين.

وسبق وأعلن سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينه نخل  انه تابع اعمال رش وتعقيم مستشفى نخل التى تمت فى إطار حملة موسعة تشهدها كافة أنحاء مدينة نخل لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والشوارع والمحلات.

وقدم رئيس مدينة نخل الشكر للجهات الداعمة لعمليات رش وتعقيم المستشفى التى تخدم كافة مدن وقرى وسط سيناء وحركة السفر على طريق ميناء نويبع البحرى وبقية المحافظات

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان أنها واصلت ليلة أمس بالتعاون مع مجلس مدينة العريش ومديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة ، أعمال تطهير وتعقيم مدينة العريش ، بتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وبإشراف العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

وقال  العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه تم استكمال تطهير وتعقيم الموقف الجديد وحى عاطف السادات وضاحية السلام، وعدد من الشوارع والميادين ،إلى جانب استكمال تطهير، وتعقيم فروع البنوك والمصالح الحكومية وعدد من المصالح الخدمية الأخرى.

 

 

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شمال سيناء

نخل

كورونا

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