اليوم السابع
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مجلس مدينة رأس غارب يكثف أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات

الخميس، 09 أبريل 2020 03:39 م
مجلس مدينة رأس غارب يكثف أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات ودفن الكابلات
البحر الاحمر - عماد عرفة

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يكثف قسم الكهرباء بمجلس مدينة رأس غارب، أعماله لمتابعة أعمال الإنارة العامة بشوارع مجلس المدينة، حفاظا على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال وتقديم خدمات أمنة لهم.

 

من جانبه كلف اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة قسم الكهرباء، بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والمرور اليومي ورصد جميع الأعطال بأعمدة الإنارة بجميع شوارع المدينة وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة.

 

وأشار رئيس مدينة غارب إلى أن تم اليوم أعمال صيانة أعمدة الإنارة وصيانة الخلايا الكهربائية ودفن الكابلات بشارع الشرطة العسكرية ومنطقة عمارات الـ 1008 وشارع الأسعار.

 

من جانب آخر، أعلن مجلس مدينة غارب عن استكمال وتطهير وتعقيم جميع المصالح الحكومية والهيئات حيث صرح اللواء ايهاب رأفت رئيس المدينة تم اليوم استكمال اعمال تطهير المصالح الحكومية للمرة الثانية مشيرا إلى أنه جارى أعمال تطهير المصالح الحكومية بمشاركة الوحدة البيطرية.

 

وأكد رأفت أنه تم اليوم أعمال التطهير بنيتي يتابع رأس غارب الجزئية والمكاتب الإدارية، كما تم تطهير وتقديم مكتب البريد عمارات الـ 608 بشارع الإذاعة، ويأتي هذا ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية اهالينا بالمدينة

 

 

 


البحر الاحمر

غارب

اخبار مصر

أعمدة الإنارة

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