اليوم السابع
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مجلس مدينة العريش ينفذ حملة نظافة بمحيط محطة المياه .. صور

الخميس، 09 أبريل 2020 03:13 م
مجلس مدينة العريش ينفذ حملة نظافة بمحيط محطة المياه .. صور حملة نظافة محيط محطة المياه
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، إطلاقه حملة نظافة لمحيط محطة مياه العريش نفذتها إدارة تحسين البيئة بالمجلس، حيث تم تنظيف المنطقة المجاورة لمحطة تحلية مياه قسم ثان العريش ، ورفع الانقاض المتراكمة بجوار محطه المياه، تمهيدا لتوسع شارع الساحل ودخوله ضمن خطة الرصف وتهيئته للخدمة  للعمل على سيولة حركة سير السيارات .

وكان مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أعلن الانتهاء من إصلاحات أعطال مياه بنطاق حى عاطف السادات بمدينة العريش فى استجابة لشكاوى وردت من الأهالى .

وأوضح البيان ، أنه تم إجراء أعمال النظافة داخل الحى .

كما تم تحت شعار حملة كلنا مسئول التى أطلقها مجلس المدينة اعمال تعقيم وتطهير فى حى  الضاحية وحى الريسة بالتنسيق مع جامعة العريش والطب البيطري ، ومديرية الطب البيطري، واحدى المؤسسات الاهلية .

وتم رش وتعقيم مدرسة ابن سيناء والشهيدة سلمي وقسم اول والأوقاف والتأمينات الاجتماعية  والشئون الاجتماعية بحي الضاحية والسوق وبعض المحال والمساجد بحي الريسة شملت المصالح والشوارع وبعض الاماكن الاكثر ازدحام بالناس وابدي الأهالي ارتياحهم واطمئنانهم بمجهودات الشباب والأهالي والمجتمع المدني .

كما تم الانتهاء من ردم وتسوية أثار تنفيذ مشروعات بأحياء وشوارع أفنية مدارس .

وردم بعض المطبات والمنخفضات أثر حفر شركة المياة للشبكة الجديدة وبعض نواتج هدم العمارات بالحي واستعداد الحي الرصف الجديد وعودة الشيئ لأصله طبقا للخطة الموضوعة في اطار تطوير مدينة العريش والأحياء التابعة لها  وتجاوزت نسبة الأعمال بالحي ال٨٥٪ .

وجاء فى البيان أن أعمال هدم وإعادة إنشاء العمارات  يسير بها تحت إشراف جهاز تعمير سيناء .

وفي إطار رفع مستوي بعض الشوارع بمنطقة قطاع شرق المدينة تم دفع المعدات والسيارات وتمهيد بعض الشوارع ، وردم الانخفاضات والمطبات بها أثر حفر شركة المياة للخطوط الطوالي ووصلات المشتركين بالعرض وردم البرك والمنخفض منها ابتداء من مدخل الضاحية بجوار منطقة قمر الزمان والمبني الجديد للقطاع مرورا بشارع مدرسة عباس صالح ، وأمام وخلف مدرسة السيدة خديجة وأمام المعهد العالي للعلوم التجارية ، وجسر الوادي الشرقي .

حملة-نظافة-محيط-محطة-المياه-(5)
حملة-نظافة-محيط-محطة-المياه-(5)

 

حملة-نظافة-محيط-محطة-المياه-(2)
حملة-نظافة-محيط-محطة-المياه-(2)

 

حملة-نظافة-محيط-محطة-المياه-(3)
حملة-نظافة-محيط-محطة-المياه-(3)

 

حملة-نظافة-محيط-محطة-المياه-(4)
حملة-نظافة-محيط-محطة-المياه-(4)

 

 


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