مجلة أمريكية: داعش يحاول العودة مجدداً عبر "فوضي كورونا"

كتبت: نهال طارق

تعاني الدول في العالم من وباء كورونا، الجميع يحاول احتواء الأزمة والخروج باقل الخسائر البشرية والاقتصادية ولكن في ضواحي العراق يتمتع تنظيم داعش الإرهابي بحياة جديدة.

و قالت مجلة بلوتيكو أجبرت الهجمات المتكررة على داعش الإرهابي ان يتخذ موقف دفاعي حتى قبل تفشي كورونا في المنطقة مما أدى إلى إرسال عدد أقل من المستشارين لمساعدة قوات الأمن العراقية في سعيهم لخلايا داعش المخفية.

تسبب الوباء في ارتباك وتغييرات ففي ال 19 من مارس قامت بعثات التدريب التابعة لحلف الناتو بتعليق العمليات لمدة شهرين وبحلول 29 مارس ، سحبت أستراليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا والبرتغال وهولندا جميع المدربين تقريبًا.

كما انسحبت الولايات المتحدة من قواعد عملياتها في الخطوط الأمامية في الموصل وكركوك وعدد من المناطق الأخرى، وأعيد توزيع معظم القوات الأمريكية داخل عدد أقل من القواعد العراقية المحمية بشكل لمنع تكرار الهجمات الإيرانية في 8 يناير والتي تسبت في إصابة 100 جندي أمريكي بإصابات دماغية خفيفة.

وفي الوقت نفسه ، يصرف الجيش العراقي جهود الإغاثة من الكوارث ، وفرض حظر التجول على الصعيد الوطني ، والعناية بصحتهم وصحة عائلاتهم حيث اكثر من 1100 حالة إصابة مؤكدة بكورونا و 65 حالة وفاة سجلت حتى صباح الأربعاء.

وسط كل هذا يرى داعش الإرهابي أن الوباء هو غضب الهي وأشار احد الخبراء الى احدى نشرات داعش الإخبارية تصف وباء كورونا انه عذاب من الله لمن يخالفوهم ودعت المقاتلين الى الاستفادة من التخبط والارتباك الذي تسبب به الوباء.

أصدرت قيادة التنظيم الإرهابي تعليمات للوقاية من فيروس كورونا وهي التوصيات المعتمدة من قبل مركز السيطرة على الأمراض (غسل اليدين وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس) إلى الآيات القرآنية التي توصي بالتطهر.

تعيش الخلية الارهابية في مخابئ تحت الأرض وتقوم بتشغيل الأجهزة الإلكترونية باستخدام شواحن البطاريات الشمسية، وعلى أرض الواقع كانت هناك علامات صغيرة على انتعاش التنظيم الإرهابي، حيث قامت قوات العمليات الخاصة الأمريكية والعراقية بسلسلة من الغارات المشتركة في فبراير والتي لم تؤتي بالنتائج المرجوة.

وعلى المستوى المحلي في منطقة بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية ضاعف داعش الإرهابي من متوسط ​​عدد الهجمات التي يقوم بها بقذائف الهاون والصواريخ في مارس وجمع بين عمليات القصف ونيران المدافع الرشاشة والهجمات البرية على مواقع قوات الأمن.

وعلى مدار خمسة أيام بدأت في 17 مارس أطلق المتمردون 15 قذيفة هاون على أحياء مزدحمة بالسكان وهو نوع من الهجمات لم يشهد منذ أكثر من عامين.

ووفقا للتقرير فمن السهل توقع الخطوات المقبلة لداعش حيث ستزيد من الغارات على قادة القرى المحليين وستستخدم التخويف لزيادة قدرتها على جمع الأموال.

إذا ترك الامر دون مراقبة فإن هذا النوع من الهجمات سيتيح اكتساب ثقة وسيطرة على الحاميات العسكرية المحلية والسكان المدنيين.

قبل فترة طويلة ، سيصبح المتمردون وسطاء السلطة المحليين ومن الممكن الادعاء بأن أيام سيطرة داعش قد انتهت. هذه هي الطريقة التي يربط بها الخليفة نفسه مرة أخرى وهو ما حدث ف عام 2012 عندما انسحب الجانب الأمريكي من الصورة.

الطريق الوحيد لوقف داعش الإرهابي هو تنشيط حملة فعالة لمكافحة الإرهاب وهذا يتطلب شراكة مستمرة بين القوات الخاصة الأمريكية والعراقية ، وبين قوات الكوماندوز العراقية والسنة المحليين على عكس عام 2011 يجب على الولايات المتحدة ألا تنسحب من العراق بالكامل.

في جميع الاحتمالات ، لن تعود القوات العسكرية إلى العراق بالأعداد التي تم سحبها مؤخرًا، حيث يوفر الوباء طريقة لتبرير الانسحاب على الرغم من أنه يمكن القول إن قوات الأمن العراقية ليست مستعدة لعودة ظهور داعش مرة اخرى.

ومع ذلك ، لا يجب أن تكون هذه نهاية معركة فعالة لمكافحة الإرهاب.

في أماكن متنوعة مثل اليمن والصومال ومالي وسوريا ، استخدمت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية شراكات هادئة مع القوات الخاصة المحلية والوكلاء شبه العسكريين للتعامل مع الخلايا الإرهابية بطريقة أكثر استهدافًا وفعالية.

الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم داعش أخرى لا يمكن أن تأخذ قسطًا من الراحة ، سواء كان ذلك بسبب فيروس كورونا أو المليشيات المدعومة.

محاولات داعش للعودة للحياة .. التنظيم الإرهابي يرى كورونا انه عذاب من الله لمن يخالفوهم ودعوات لمقاتليها بغسل الايدي.