اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 10:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مجلة أمريكية: داعش يحاول العودة مجدداً عبر "فوضي كورونا"

الخميس، 09 أبريل 2020 09:14 م
مجلة أمريكية: داعش يحاول العودة مجدداً عبر "فوضي كورونا"
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعاني الدول في العالم من وباء كورونا، الجميع يحاول احتواء الأزمة والخروج باقل الخسائر البشرية والاقتصادية ولكن في ضواحي العراق يتمتع تنظيم داعش الإرهابي بحياة جديدة.
 
و قالت مجلة بلوتيكو أجبرت الهجمات المتكررة على داعش الإرهابي ان يتخذ موقف دفاعي حتى قبل تفشي كورونا في المنطقة مما أدى إلى إرسال عدد أقل من المستشارين لمساعدة قوات الأمن العراقية في سعيهم لخلايا داعش المخفية.
 
تسبب الوباء في ارتباك وتغييرات ففي ال 19 من مارس قامت بعثات التدريب التابعة لحلف الناتو بتعليق العمليات لمدة شهرين وبحلول 29 مارس ، سحبت أستراليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا والبرتغال وهولندا جميع المدربين تقريبًا.
 
كما انسحبت الولايات المتحدة من قواعد عملياتها في الخطوط الأمامية في الموصل وكركوك وعدد من المناطق الأخرى، وأعيد توزيع معظم القوات الأمريكية داخل عدد أقل من القواعد العراقية المحمية بشكل لمنع تكرار الهجمات الإيرانية في 8 يناير والتي تسبت في إصابة 100 جندي أمريكي بإصابات دماغية خفيفة.
 
وفي الوقت نفسه ، يصرف الجيش العراقي جهود الإغاثة من الكوارث ، وفرض حظر التجول على الصعيد الوطني ، والعناية بصحتهم وصحة عائلاتهم حيث اكثر من 1100 حالة إصابة مؤكدة بكورونا و 65 حالة وفاة سجلت حتى صباح الأربعاء.
 
وسط كل هذا يرى داعش الإرهابي أن الوباء هو غضب الهي وأشار احد الخبراء الى احدى نشرات داعش الإخبارية تصف وباء كورونا انه عذاب من الله لمن يخالفوهم ودعت المقاتلين الى الاستفادة من التخبط والارتباك الذي تسبب به الوباء.
 
أصدرت قيادة التنظيم الإرهابي تعليمات للوقاية من فيروس كورونا وهي التوصيات المعتمدة من قبل مركز السيطرة على الأمراض (غسل اليدين وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس) إلى الآيات القرآنية التي توصي بالتطهر.
 
تعيش الخلية الارهابية في مخابئ تحت الأرض وتقوم بتشغيل الأجهزة الإلكترونية باستخدام شواحن البطاريات الشمسية، وعلى أرض الواقع كانت هناك علامات صغيرة على انتعاش التنظيم الإرهابي، حيث قامت قوات العمليات الخاصة الأمريكية والعراقية بسلسلة من الغارات المشتركة في فبراير والتي لم تؤتي بالنتائج المرجوة.
 
وعلى المستوى المحلي في منطقة بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية  ضاعف داعش الإرهابي من متوسط ​​عدد الهجمات التي يقوم بها بقذائف الهاون والصواريخ في مارس وجمع بين عمليات القصف ونيران المدافع الرشاشة والهجمات البرية على مواقع قوات الأمن.
 
وعلى مدار خمسة أيام بدأت في 17 مارس أطلق المتمردون 15 قذيفة هاون على أحياء مزدحمة بالسكان وهو نوع من الهجمات لم يشهد منذ أكثر من عامين.
 
ووفقا للتقرير فمن السهل توقع الخطوات المقبلة لداعش حيث ستزيد من الغارات على قادة القرى المحليين وستستخدم التخويف لزيادة قدرتها على جمع الأموال.
 
إذا ترك الامر دون مراقبة فإن هذا النوع من الهجمات سيتيح اكتساب ثقة وسيطرة على الحاميات العسكرية المحلية والسكان المدنيين.
 
 قبل فترة طويلة ، سيصبح المتمردون وسطاء السلطة المحليين ومن الممكن الادعاء بأن أيام سيطرة داعش قد انتهت. هذه هي الطريقة التي يربط بها الخليفة نفسه مرة أخرى وهو ما حدث ف عام 2012 عندما انسحب الجانب الأمريكي من الصورة.
 
الطريق الوحيد لوقف داعش الإرهابي هو تنشيط حملة فعالة لمكافحة الإرهاب وهذا يتطلب شراكة مستمرة بين القوات الخاصة الأمريكية والعراقية ، وبين قوات الكوماندوز العراقية والسنة المحليين على عكس عام 2011  يجب على الولايات المتحدة ألا تنسحب من العراق بالكامل.
 
في جميع الاحتمالات ، لن تعود القوات العسكرية إلى العراق بالأعداد التي تم سحبها مؤخرًا، حيث يوفر الوباء طريقة لتبرير الانسحاب على الرغم من أنه يمكن القول إن قوات الأمن العراقية ليست مستعدة لعودة ظهور داعش مرة اخرى.
 
ومع ذلك ، لا يجب أن تكون هذه نهاية معركة فعالة لمكافحة الإرهاب.
 
في أماكن متنوعة مثل اليمن والصومال ومالي وسوريا ، استخدمت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية شراكات هادئة مع القوات الخاصة المحلية والوكلاء شبه العسكريين للتعامل مع الخلايا الإرهابية بطريقة أكثر استهدافًا وفعالية.
 
الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم داعش أخرى لا يمكن أن تأخذ قسطًا من الراحة ، سواء كان ذلك بسبب فيروس كورونا أو المليشيات المدعومة.
 
محاولات داعش للعودة للحياة .. التنظيم الإرهابي يرى كورونا انه عذاب من الله لمن يخالفوهم ودعوات لمقاتليها بغسل الايدي.

تنظيم داعش الإرهابي

وباء كورونا

الولايات المتحدة

العراق

سوريا

مكافحة الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مخاوف من عودة داعش إلى العراق فى ظل تفشى كورونا.. فورين بوليسى: التنظيم الإرهابى سيستغل انشغال أمريكا وحلفائها بالوباء للعودة للعراق.. والعراقيون يخشون من تحول بلادهم إلى ساحة للمعارك مرة أخرى

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:30 ص

فورين بوليسى: داعش يستغل انشغال أمريكا بكورونا للعودة إلى العراق

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:07 م

تاريخ من السرقة والنهب.. الرئيس التركى سرق نفط العراق وسوريا عبر تنظيم داعش.. الأسد وصفه باللص بعد عدوانه على إدلب.. وآخر جرائمه السطو على المساعدات الطبية لإسبانيا

السبت، 04 أبريل 2020 07:30 م

مجزرة جديدة.. إرهابيو داعش يعدمون 8 مدنيين بريف دير الزور بسوريا

السبت، 04 أبريل 2020 01:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة