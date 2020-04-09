اليوم السابع
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مبارك البغيلى أمام النيابة العامة بالكويت بتهمة الإساءة لمصر

الخميس، 09 أبريل 2020 02:39 ص
مبارك البغيلى أمام النيابة العامة بالكويت بتهمة الإساءة لمصر مبارك البغيلى
إيمان حنا

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استدعت النيابة العامة بالكويت مساء اليوم ، مبارك البغيلى بتهمة استخدام حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى للإساءة للدولة المصرية ، إنه يستخدم حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لـ بث أكاذيب لا أساس لها من الصحة،  ومازال البغيلى بالنيابة حتى الساعة. وفق مصادر مطلعة..

 

وكان الصحفي الكويتي مبارك البغيلي، قد شن هجوما لاذعا على الشعب المصري بالإساءة لهم عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر".،و ببث الأكاذيب والشائعات المغرضة مرارا وتكرارا أن مصر يوجد بها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

 

يهدف البغيلى من خلال تغريدات لإثارة الفتنة بين الأشقاء العرب، وخلف فتن بين المواطنين والمقيمين في الكويت، وقد أثار جدلا واسعا مؤخرا بعد تكراره تغريدات مسيئة لمصر  والمصريين ، مستخدما أزمة فيروس كورونا التى يعانى بسببها العالم كله، وعبر فى إحدى تغريداته عن أمنياته بأن ينتشر كورونا فى مصر  وتتحول لبؤرة للوباء، كما اتهم الدولة بأنها لا تعلن الحقائق عن الفيروس .

 

بعد سلسلة طويلة من التغريدات المسيئة رد الكويتيون عليه بتوضيح جهله وضيق معلوماته، ووصفوه بالمرتزق عديم الانتماء للعروبة وللكويت، ووصفوه بالمفلس فكريا.

 


مبارك البغيلى

الكويت

كورونا

مصر

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