كيف استخدمت الصين التكنولوجيا لمواجهة فيروس كورونا والقضاء عليه؟

كتب هيثم سلامة

ساهمت التكنولوجيا الحديثة في مكافحة فيروس كورونا في الصين، حيث استطاعت محاصرة المرض على الرغم من أنها مصدر بؤرة انتشار الوباء، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا العالية 5G والطائرات دون طيار والروبوتات.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين، من خلال فيديو، أن فيروس كورونا شديد العدوى ومعقد جدا، حيث يمكن للمرضى نشر المرض دون أن يظهر عليهم أي أعراض، وذلك فإن إحدى طرق مكافحته استخدام التكنولوجيا.

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تقدم التكنولوجيا العالية مثل 5G والطائرات بدون طيار والروبوتات مساعدة كبيرة في احتواء كوفيد-١٩، سيأخذك هذا الفيديو لمعرفة كيفية استخدام مختلف البلدان لقوة التكنولوجيا في المعركة ضد أسوأ وباء عرفه الجيل المعاصر. #معا_ضد_كورونا pic.twitter.com/l63Zc3FGnK — CGTN Arabic (@cgtnarabic) April 7, 2020

وأضاف الفيديو، أن الكثير من المستشفيات حول العالم تواجه تدفق المرضى الكبير، بينما تبقى قدراتها محدودة في مواجهة ذلك.



صورة من الفيديو حول استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مواجهة كورونا بالصين

وأوضح، أن تقدم تقنية 5G قدم حلول كثيرا وتم استخدمها في الصين لمواجهة فيروس كورون، وقال لى تشان لين، نائب مدير قسم الأشعة في مستشفى غرب الصين بجامعة سيشوان، أنه من خلال عمليات الإرسال عن بعد 5G ، يمكن التحكم في أجهزة التصوير المقطعي في المستشفيات البعيدة من مسافة بعيدة على أساس الوقت الفعلى، حيث يمكنا ذلك في توحيد معايير الفحص والجودة والتشخيص، وجرعات الإشعاع المنبعثة على المريض، كما ساعد من ابتعاد عدد كبير من الأطباء من الصف الأول في المستشفيات حتى لا يتعرضوا لخطر العدوى.

وأوضح التقرير، أن تم استخدام الروبوت لتوصيل الطلبات إلى المنازل مثل البقالة والطعام والأدوية ، حيث تحولت الروبوتات إلى سلا قوى.