اليوم السابع
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كونتى: إيطاليا قد تخفف بعض إجراءات مكافحة كورونا بنهاية أبريل

الخميس، 09 أبريل 2020 11:57 ص
كونتى: إيطاليا قد تخفف بعض إجراءات مكافحة كورونا بنهاية أبريل جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا
رويترز

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قال جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الخميس، إن الحكومة قد تبدأ تدريجيا تخفيف بعض القيود التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا بحلول نهاية أبريلإذا استمر تباطؤ انتشار المرض.

وأضاف "يتعين أن ننتقي القطاعات التي يمكن أن تستأنف نشاطها. إذا أكد العلماء (تباطؤ انتشار الفيروس) فقد نبدأ في تخفيف بعض الإجراءات بحلول نهاية هذا الشهر".

لكنه حذر من أن إيطاليا لا يمكنها خفض مستوى الحذر وإنما ستخفف فقط بعض القيود تدريجيا.

وسجلت إيطاليا 542 وفاة بمرض كوفيد-19 أمس الأربعاء مقارنة مع 604 في اليوم السابق لتصل حصيلة الوفيات إلى 17669 حالة. وظل 3693 شخصا في العناية المركزة انخفاضا من 3792 يوم الثلاثاء وهو اليوم الخامس على التوالي الذي يشهد تراجعا.

وعزز هذا الانخفاض الآمال بانحسار الفيروس بفضل إجراءات العزل العام المطبقة على الرغم من أن عدد الحالات الجديدة ارتفع بمقدار 3836 حالة مقارنة مع 3039 يوم الثلاثاء ليصل الإجمالي إلى 139422 حالة وبهذا تكون إيطاليا ثالث أعلى دولة من حيث عدد الإصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

ودعت أفرع كونفيندوستريا، وهي جماعة ضغط لأصحاب العمل، في أقاليم لومبارديا وفنيتو وبيدمونت وإيميليا رومانا في شمال البلد الحكومة أمس الأربعاء لصياغة "خارطة طريق" لاستئناف العمل.

وتشكل هذه المناطق 45 بالمئة من الناتج الاقتصادي الإيطالي.

 


كورونا

ايطاليا

جوزيبي كونتي

فيروس كورونا

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