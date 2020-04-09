كورونا × صور.. عشاء عيد الفصح عبر الفيديو بأمريكا

بيشوى رمزى

على الرغم من حالة الهلع التى تجتاح العالم إثر تفشى فيروس "كورونا" فى مناطق عديدة حول العالم، حرص العديد من المواطنين على ممارسة بعض الأنشطة الترفيهية، فى الوقت الذى هيمنت فيه مشاهد مؤلمة على قطاع أخر من الناس.

ولذا حرص "اليوم السابع"، على تسليط الضوء على أبرز اللقطات التي سجلتها عدسات المصورين، والتي تنقل مظاهر للحياة في مختلف أرجاء العالم بعد ظهور كورونا.

عشاء عيد الفصح عبر الفيديو

فى الوقت الذى يحتفل فيه ألاف المسيحيين حول العالم بعيد الفصح، والذى اعتادوا فيه تناول العشاء بين العائلات، يبدو أن فيروس "كورونا" ساهم بصورة كبيرة فى تغيير مؤقت للعادات الاجتماعية المرتبطة بالمناسبة الدينية هذا العام، حيث حرص بعض الأمريكيين على تناول العشاء بمفردهم، بينما يتواصلون مع أسرهم عبر الفيديو

احتفالات عيد الفصح عبر الفيديو

احتفالات عيد الفصح عبر الفيديو

ألعاب أكروباتية بالتشيك لتسلية المواطنين فى العزل المنزلى

أظهرت صور جديدة، نشرتها وكالة "رويترز"، كيف يرفه فنانون بمهارات بدينة عالية، عن الأهالى فى التشيك خلال التزامهم بالعزل المنزلي، عبر ألعاب أكروباتية، تخفيفا من حدة البقاء لفترات طويلة فى المنزل.

أحد الفنانين المشاركين فى الألعاب

صناديق ورقية بدلا من التوابيت لتشييع ضحايا كورونا

أما فى الإكوادور، فكان الألم مهيمنا، فى ظل اتجاه المواطنين نحو استخدام توابيت من الورق المقوى، بدلا عن التوابيت الخشبية، بسبب ارتفاع أسعار الأخيرة بصورة كبيرة، حيث قام مصنعون محليون بالتبرع بحوالي ألف تابوت مصنوع من الورق المقوى لمقبرتين محليتين بجواياكيل.



أشخاص يبنون مدافن في مقبرة



رجل يقف على شاحنة بجوار توابيت من الورق المقوى

صور المصلين بديلا عن حضورهم فى قداس بالبرازيل

وفى مشهد جديد يعكس حجم المأساة، قامت كنيسة برازيلية بوضع صور المصلين على المقاعد، وذلك فى ظل غيابهم، بسبب المخاوف جراء تفشى فيروس كورونا.