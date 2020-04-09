اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 09:22 م
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كندا ترفع التجميد عن التصاريح الجديدة لتصدير الأسلحة للسعودية

الخميس، 09 أبريل 2020 08:56 م
كندا ترفع التجميد عن التصاريح الجديدة لتصدير الأسلحة للسعودية أسلحة - أرشيفية
رويترز

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قالت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، إن كندا قررت رفع التجميد عن تصدير الأسلحة للسعودية وإعادة التفاوض حول عقد تعرض لانتقادات حادة قيمته 14 مليار دولار لبيع عربات مدرعة تنتجها شركة جنرال دايناميكس للرياض.

وقال وزير الخارجية فرانسوا فيليب تشامبين في بيان، إن "تحسينات مهمة" على العقد ستحافظ على آلاف الوظائف في الفرع الكندي من الشركة الأمريكية التي تصنّع العربات.

وقال البيان إنه إذا اكتشفت كندا أن السعودية لا تستخدم العربات للغرض المعلن فإمكانها تأجيل أو إلغاء التصاريح دون غرامات.  

من جهة أخرى قال مسؤولون في قطاع الصحة اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات في كندا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد قد تصل في النهاية إلى 22 ألفا، بينما خسر اقتصاد البلاد رقما قياسيا من الوظائف بلغ مليون وظيفة.

وبحسب "رويترز"، شرح مسؤولون تصورين مرجحين للمرض شملا وفيات بين 11 و22 ألفا وعدد إصابات مؤكدة بين 934 ألفا و1.9 مليون حالة.

 


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