قيادات جامعة الأزهر يتبرعون براتب شهر لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورونا

كتب لؤى على

قرر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر والنواب التبرع براتب شهر لصالح صندوق تحيا مصر تضامنا مع الحكومة فيما تقوم به من جهودٍ غيرِ عاديةٍ ، وإجراءاتٍ احترازيةٍ في مواجهة وباء ( كورونا ) المستجد ، وما تقوم به من دعمٍ للعمالة غير المنتظمة المتضررة ، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وقيادةً وحكومة .

وتقدمت الجامعة بالشكر لمنسوبيها الذين يشاركون فى هذا ، كلٌّ حسبَ مقدرته ،كما دعت الجامعة المجتمع المدني للمشاركة في هذا التكافل الاجتماعي.

وكانت قد قامت مؤسسة الأزهر الشريف بتسيير عدد من الطواقم الطبية المتخصصة لكل من مستشفى العجوزة بمحافظة الجيزة، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمحافظة القاهرة من أساتذة كليات طب الأزهر، وذلك دعما لجهود الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية.