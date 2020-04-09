اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 04:40 م
خالد صلاح
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فيينا تخصص 100 مليون يورو لمنع تفاقم معدلات البطالة جراء وباء كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 03:42 م
فيينا تخصص 100 مليون يورو لمنع تفاقم معدلات البطالة جراء وباء كورونا تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
فيينا (أ ش أ)

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أكد ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة النمساوية فيينا أنه خصص أكثر من 100 مليون يورو لدعم الشركات للحفاظ على أكبر عدد ممكن من الوظائف وتفادى تفاقم معدلات البطالة جراء كارثة وباء فيروس كورونا، وقال لودفيج -فى تصريحات له اليوم الخميس - أنه بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص مليون يورو لدعم الابحاث العملية التى تستهدف السيطرة على مخاطر انتشار فيروس كورونا . 

وذكر لودفيج أن العاصمة سوف تركز على تطوير وتحديث نظم العمل في رياض الأطفال ومراكز الرعاية بعد المدرسة مع تركيز الجهود على اعادة فتحها فى 
أقرب فرصة ممكنة لضمان توفير الرعاية المناسبة للأطفال ومساعدة أولياء الامور الذين يتعين عليهم الذهاب إلى العمل . 

واشار لودفيج الى استعداد العاصمة لاحتمالات ارتفاع نسبة الاصابة بفيروس كورونا خلال الاسبوعين المقبلين من خلال توفير المزيد الاماكن الاضافية المجهزة لاستقبال المرضى " مستشفيات الطوارىء " والتى اقيمت فى منطقةأ أرض المعارض بالعاصمة .

وكان المستشار النمساوى سباستيان كورتس، أكد أن بلاده تأتى فى مقدمة دول غرب أوروبا والتى تسجل تطورات ايجابية في احصائيات مرض فيروس كورونا.. مشيرا الى أن ذلك يرجع إلى التمسك بالقيود والالتزام الواسع للسكان بالضوابط، وشدد كورتس - في تصريح اليوم الخميس - على ضرورة مراعاة الحفاظ على مسافة مع الآخرين والتخلي بشكل كامل عن كل مظاهر الاحتفالات العائلية بعيد القيامة، لافتا الى أهمية عدم مقابلة أي شخص خلال فترة الأعياد.

وأشار الى أن النمسا لازالت بعيدة عن ذرورة تفشي المرض، حيث أن فيروس كورونا لا يزال متواجدا فى وسطنا ويهددنا بقوة ولا بديل عن استمرار البقاء فى المنازل.. مشددا على أن الوضع بالفعل خطير ومقلق، وأن الجميع لديهم الفرصة لإنقاذ الأرواح من خلال استمرار ضبط سلوكهم. 

ولفت المستشار النمساوي إلى استمرار العمل بالمتطلبات الثلاثة للخروج من المنزل وهي التسوق والذهاب إلى العمل ودعم أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة.. منوها بأنه يجب ألا ننساق وراء الطقس الجيد من خلال الذهاب في رحلات أو تنظيم تجمعات لأن الفيروس لم يهزم بعد، مضيفا أنه يجب على المواطن أن يواصل الامتثال للقيود حتى نتمكن بعد عيد القيامة من العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية تدريجياً.

 


النمسا

فيينا

البطاله

كورونا

فيروس كورونا

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