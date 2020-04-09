فيينا تخصص 100 مليون يورو لمنع تفاقم معدلات البطالة جراء وباء كورونا

وذكر لودفيج أن العاصمة سوف تركز على تطوير وتحديث نظم العمل في رياض الأطفال ومراكز الرعاية بعد المدرسة مع تركيز الجهود على اعادة فتحها فى

أقرب فرصة ممكنة لضمان توفير الرعاية المناسبة للأطفال ومساعدة أولياء الامور الذين يتعين عليهم الذهاب إلى العمل .

واشار لودفيج الى استعداد العاصمة لاحتمالات ارتفاع نسبة الاصابة بفيروس كورونا خلال الاسبوعين المقبلين من خلال توفير المزيد الاماكن الاضافية المجهزة لاستقبال المرضى " مستشفيات الطوارىء " والتى اقيمت فى منطقةأ أرض المعارض بالعاصمة .