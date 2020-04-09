فيديو.. 41 طفل ضحايا العمالة اليومية فى قنا

قنا - وائل محمد

شهدت محافظ قنا إصابة 41 من أطفال العمالة اليومية اليوم الخميس في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة اليومية بالقرب من كمين أمني بدائرة مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وذلك بسبب السرعة المفرطة، وأصيب الأطفال بكدمات وجروح وسجحات، وتم نقلهم لعدد من مستشفيات شمال قنا، وتبين أن أغلبهم من الأطفال من أفراد العمالة اليومية وكانوا في طريقهم إلى إحدى المناطق الزراعية للمباشرة أعمال الفلاحة والزراعة.

ويستعرض اليوم السابع فى الفيديو التالى تفاصيل الواقعة التى حدثت بمركز ابوتشت بمحافظة قنا.