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فيديو.. ماكرون يزور مستشفى فى فال دو مارن لمتابعة التجارب السريرية لعلاج كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 02:56 م
فيديو.. ماكرون يزور مستشفى فى فال دو مارن لمتابعة التجارب السريرية لعلاج كورونا ماكرون
كتب: أحمد علوى

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زار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مستشفى كرملين-بيسيتر في منطقة فال دو مارن، بمرافقة البروفيسور جان فرانسوا دلفريسي ، رئيس المجلس العلمي لـ Covid-1، وفقاً لما أعلنته الرئاسة الفرنسية "الإليزيه".

وخلال زيارته التقى الرئيس الفرنسى، بفرق المستشفى الجامعي المشارك في البحوث السريرية ضد الوباء المتفشى في البلاد  كورونا والمعروف بـ" Covid-19".

وخلال تلك الزيارة تم عرض التجارب السريرية المختلفة التي أجريت لتحديد العلاج ضد الفيروس، والدراسات العلاجية بشكل خاص التي أجريت تحت رعاية برنامج ديسكفري (INSERM).

 

ويشار إلى ان إيمانويل ماكرون انتقل يوم الثلاثاء إلى سين سان دوني حيث التقى بمقدمي الرعاية ،  خلال زيارة إلى دار رعاية في بانتين ، أحد الأقسام الأكثر تضررا من وباء فيروس كورونا.

يذكر ان  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان قد حرص على مناقشة المدير العالم  لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، عبر الفيديو كونفرانس حول تطور الوباء كورونا في العالم، والاستراتيجية التي يجب اتباعها في فرنسا وأوروبا لمقاومته وتسريع عملية البحث عن لقاح.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر حسابه بموقع تويتر:"مناقشة مع الدكتور تيدروس جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، حول تطور الوباء في العالم ، والاستراتيجية التي يجب اتباعها في فرنسا وأوروبا ، وتسريع البحث عن لقاح وكذلك التحضير لمبادرة بشأن أفريقيا".

من جانب آخر، قال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، عبر حسابه بموقع تويتر:" شكرا حزيلا للرئيس إيمانويل ماكرون، لدعوة المثمرة للغاية اليوم فيما يتعلق بالبحث عن لقاء وعلاج فيروس كورونا COVID19 وكيفية مساعدة الدول الأفريقية على مكافحة فيروس كورونا بشكل أفضل. معًا ، يمكننا حماية العالم.".

 


فرنسا

ماكرون

كورونا

اخبار العالم

كورونا في فرنسا

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