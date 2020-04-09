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فيديو.. لوبان تسخر من عدم احترام ماكرون لمسافات الأمان فى مواجهة كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 01:29 م
فيديو.. لوبان تسخر من عدم احترام ماكرون لمسافات الأمان فى مواجهة كورونا لوبان
كتب: أحمد علوى

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سخرت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لعدم احترامه مسافة الأمان بينه وبين عدد من المحيطين به خلال زيارة قام بها مؤخرا، ودعت لوبان مختلف المواطنين لاحترام جميع الإجراءات الوقائية المفروضة من الدولة من أجل الحد من انتشار الفيروس القاتل، والذى خلف الكثير من الوفيات.

ونشرت لوبان مقطع فيديو على حسابها الخاص بموقع تويتر، يظهر فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وهو يسير وسط مجموعة من الأشخاص دون اتخاذ اى إجراءات وقائية ، وعلقت لوبان على الفيديو ،"  لا تفعلون مثل ماكرون، احترموا ان يكون هناك مسافة متر مع الجميع، لا تحتشدوا، وأجلسوا في بيوتكم".

يذكر ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حرص على مناقشة المدير العالم  لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، عبر الفيديو كونفرانس حول تطور الوباء كورونا في العالم، والاستراتيجية التي يجب اتباعها في فرنسا وأوروبا لمقاومته وتسريع عملية البحث عن لقاح.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر حسابه بموقع تويتر:"شهدت مناقشة مع الدكتور تيدروس جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، حول تطور الوباء في العالم ، والاستراتيجية التي يجب اتباعها في فرنسا وأوروبا ، وتسريع البحث عن لقاح وكذلك التحضير لمبادرة بشأن أفريقيا".

من جانب آخر، قال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، عبر حسابه بموقع تويتر:" شكرا حزيلا للرئيس إيمانويل ماكرون، لدعوة المثمرة للغاية اليوم فيما يتعلق بالبحث عن لقاء وعلاج فيروس كورونا COVID19 وكيفية مساعدة الدول الأفريقية على مكافحة فيروس كورونا بشكل أفضل،معًا ، يمكننا حماية العالم."

 

 


فرنسا

لوبان

كورونا

ماكرون

اخبار العالم

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