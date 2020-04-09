فيديو.. عمال النظافة يتحدون "كورونا" بالعمل فى نظافة الشوارع وقت الحظر

كتب محمد قاسم

رغم التحذيرات المستمرة من وزارة الصحة بضرورة العزل وقلة الحركة في ظل الظروف التي تتعرض لها البلاد من خطر العدوي بفيروس كورونا إلا أن عمال النظافة حرصوا على النزول إلى أشغالهم، ولم يترددوا نهائيا على أداء واجبهم نحو عملهم وأجمعوا على كلمة واحدة "خليها على الله"، وهذا هو ما رصدته كاميرا " اليوم السابع " فى جولة في شوارع القاهرة علي عدد من عمال النظافة الذين يتحدون " كورونا " بالعمل في وقت الحظر.

وقال عامل النظافة الرجل السبعينى أنه متزوج ويرعى زوجته ولا يوجد له معاش واذا جلس في المنزل فلن يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته فقرر ترك المنزل، قائلًا: "هصرف علي أسرتى منين؟"، وبإصرار شديد وجدناه على موقفه حتى بعدما أخبرناه بإنه من الممكن أن يصاب بكورونا كان رده سريعا: "خليها علي الله".

وتوجه الرجل السبعينى ومعه باقي العمال إلى الشوارع حاملين في أيديهم "المقشات" بحثًا عن القمامة ليقوموا بتنظيفها.