فيديو.. سيارات تجوب شوارع مدينة أسوان بلافتات "خليك فى بيتك"

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

جابت مدينة أسوان مساء، الأربعاء، سيارات تابعة للمحافظة تطلق الأغانى الوطنية وتطالب المواطنين بالالتزام بمنازلهم وعدم النزول إلا للضرورة، لتخطى المرحلة الراهنة لتفشى فيروس كورونا المستجد.

وتحركت هذه السيارات بطريق كورنيش النيل، وطريق السادات والطرق الرئيسية، وعليها مكبرات صوت تطلق الأغانى الوطنية، وعلى هذه السيارات لافتات مدون عليها: "خليك فى بيتك، لسلامتك وسلامة أسرتك إهداء محافظة أسوان".

وكانت مدينة إدفو شهدت أيضاً انطلاق سيارات جابت شوارع المدينة وعليها مكبرات صوتية تردد بعض الأغانى الوطنية وسط تجاوب من الأهالى بالنوافذ وشرفات منازلهم، لرفع الروح المعنوية لدى المواطنين خلال فترة أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء دول العالم.

وأكد العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو، لـ"اليوم السابع"، أن هذه السيارات تأتى فى إطار رفع الروح المعنوية لدى المواطنين خلال فترة أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء دول العالم، بهدف الإصرار على مكافحة نشر العدوى والتصدى للوباء، لافتاً إلى أن هذا التصرف يأتى من الدافع الوطنى لدى العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو والتى تأتى ضمن توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وجه بسرعة افتتاح وتشغيل أكبر مصنع على مستوى الصعيد والثالث على مستوى مصر بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بعد توفيق أوضاعه الإدارية التى تعطلت لأكثر من عامين، على الرغم من أن المصنع سينتج الكحول ومواد أخرى بتكلفة استثمارية 12 مليون جنيه مما يساهم فى خفض أسعارها فى السوق المحلى وباقى الأسواق على مستوى الصعيد والجمهورية، وبالتالى تكثيف العمل فى منظومة التطهير والتعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك بعد أن تلاحظ المغالاة فى أسعار الكحول والمطهرات بسبب جشع بعض التجار وأصحاب الصيدليات والشركات المتخصصة فى إنتاج هذه المواد.