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فيديو..زحام مرورى بشارع الهرم بسبب إصلاحات كوبرى الجيزة المعدنى

الخميس، 09 أبريل 2020 12:36 م
فيديو..زحام مرورى بشارع الهرم بسبب إصلاحات كوبرى الجيزة المعدنى شارع الهرم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ظهرت كثافات مرورية بشارع الهرم بسبب أعمال إصلاحات أعلى كوبرى الجيزة المعدنى وذلك فى الاتجاه القادم من شارع الهرم وصولا الى منزل جامعة القاهرة وشارع مراد والمنيل، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

 

تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى الجيزة المعدنى بظهور كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور الى المكان لسحب جميع الكثافات من أعلى الطريق.

وعززت، اليوم الخميس ، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 

 

 

 

 

 


اخبار الحوادث

كوبرى الجيزة المعدنى

زحام مرورى

اخار عاجلة

كثافات مرورية

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