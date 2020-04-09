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فيديو.. ترامب يعيد النظر فى قضية "جو إكزوتيك" بعد وصف ابنه للحكم "العدوانى"

الخميس، 09 أبريل 2020 02:45 ص
فيديو.. ترامب يعيد النظر فى قضية "جو إكزوتيك" بعد وصف ابنه للحكم "العدوانى" ترامب
كتبت: نهال طارق

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قال الرئيس الأمريكى  دونالد ترامب  خلال مؤتمر مكافحة كورونا اليومة، إنه سينظر في العفو عن جو إكزوتيك، نجم سلسلة نيتفليكس ``Tiger King '' الذي يقضي حاليًا 22 عامًا في السجن بسبب تهمة قتل مقابل أجر.

وتابع ترامب في البيت الأبيض ، "سألقى نظرة" ، وقال للصحفيين، إنه لم يشاهد العرض الذي حصل على تقييمات العديد من الأمريكيين في ظل أوامر البقاء في المنزل خلال أزمة وباء كورونا.

 

وعلق دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي على حكم ووصفه بأنها "عدوانية" بعد مشاهدة المسلسل الوثائقى في حلقتين.

وكشف ترامب جونيور في تعليقه "الآن ، لا أعرف حتى بالضبط ما تم اتهامه به.. شاهدت العرض، ولكن كان الأمر مثل، لا أعرف بالضبط هل هو مذنب أو لم يكن" لا يبدو أنه كان بريئًا تمامًا من أي شيء. ولكن عندما يقولون ، "نحن نضع هذا الشخص بعيدًا لمدة 30 عامًا" ، أقول هذا يبدو نوعًا من العدوانية.

وعندما طرح أحد الصحفيين تعليقات ابنه، علق ترامب قائلاً: "أى ابن؟ يجب أن يكون دون. قال الرئيس: شعرت أنه دون.

تدور احداث االمسلسل الوثائقي حول ثلاثة أشخاص يمتلكون مجموعة من النمور والأسود ، بما في ذلك جو ويديرون حديقة حيوانات في أوكلاهوما، وأُدين جو في عام 2019 بتهمة القتل مقابل أجر بسبب مؤامرة لقتل كارول باسكن ، الناشطة في مجال حقوق الحيوان التي تدير ملجأ للحيوانات في فلوريدا.

 

 


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