اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 01:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فتوى هنية ساعة مغربية.. دار الافتاء تعلن خطتها لشهر رمضان لعام 1441 هجريا

الخميس، 09 أبريل 2020 11:56 ص
فتوى هنية ساعة مغربية.. دار الافتاء تعلن خطتها لشهر رمضان لعام 1441 هجريا دار الإفتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت دار الإفتاء المصرية، خطتها لشهر رمضان المبارك للعام 1441 هجرياً، حيث أعدت الدار عدد من الموضوعات منها: شهرالخير، رقق قلبك، مفتى وفتوى فى رمضان، فتوى هنية ساعة مغربية، فتوى من نور ساعة سحور، رسالة نور، شمائل نبي الرحمة، أدعية، أحاديث، آداب الصيام، ما يفطر و ما لا يفطر، ما يجوز وما لا يجوز.
 
 
وكانت دار الإفتاء المصرية، أصدرت طبعة جديدة من "كتاب الصيام"، والذى يضم الكثير من أحكام الصيام، والمعاملات والأحكام الشرعية فى شهر رمضان للعام 1441 هجرياً، وعيد الفطر المبارك.
 
 
ويقدم كتاب الصيام الجديد الفتوى للمسلمين بأسلوبٍ عصرى يتماشى مع ما جدَّ من متطلبات عصرنا فى أمور حياتنا المختلفة، من عبادات، وأحوال شخصية، ومعاملات عصرية حلَّت بالمسلمين، بالإضافة إلى أنه يبين الإجابة عنها بأسلوبٍ واضح شامل ومختصر، يستطيع القارئ المسلم من خلالها فهم الإجابة فهمًا عميقًا شاملاً.
 
 
الكتاب يهدف إلى تقديم الفتاوى الرمضانية تلبية لاحتياجات المسلمين الفقهية والتى غالباً ما تكثر خلال شهر رمضان المبارك، لاسيما فى مسائل الصيام وأحكامه.


ومن بين موضوعات الكتاب الجديد أحكام إفطار المرضع أو المرأة بعذر، وفضل ليلة القدر، والجهر بالإفطار، والمرخص لهم بالإفطار، وفضل إفطار الصائم، وصيام الستة أيام البيض، وأحكام الاعتكاف، والصيام على رؤية دولة أخرى، رخصة الإفطار لمن؟ واستخدام المرأة للعطور فى رمضان، ومتى يتم القضاء؟ وصوم الحامل، حكم الحقنة فى نهار رمضان، وكشف الطبيب على المرأة فى نهار رمضان، حكم استخدام قطرة الأنف، حكم الحقنة فى الوريد أو العضل، استخدام بخاخة الصدر إلى آخره من المسائل المتعلقة بالصيام فى الشهر الكريم.

 


دار الافتاء

الازهر الشريف

شهر رمضان

فتاوى

صيام رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

طلاب النقل يبدأون إعداد البحث بعد إعلان قائمة المشروعات حتى 14 مايو المقبل

طلاب النقل يبدأون إعداد البحث بعد إعلان قائمة المشروعات حتى 14 مايو المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة