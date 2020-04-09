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عميد معهد الكبد بالمنوفية: غلق الطابق الرابع بالمعهد عقب إصابة 2 من الممرضين بكورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 04:36 م
عميد معهد الكبد بالمنوفية: غلق الطابق الرابع بالمعهد عقب إصابة 2 من الممرضين بكورونا معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن هشام عبد الدايم، عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، عن إغلاق الطابق الرابع بالمعهد حيث تم تعقيمه بالكامل وطبقا للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد، خاصة أن الدور خاص بالجراحة وتم تخصيصه فى الفترة الأخيرة للحالات الطارئة فقط، مشيرا إلى أن غلق تالطابق جاء عقب إصابة اثنين من الممرضين داخل المعهد بالفيروس، أثناء عملهما بمستشفى خاص بالزيتون بمحافظة القاهرة، ومخالطتهما لحالات مصابة، مؤكدا أنه تم عمل تحاليل pcr، للحالتين، وتم تأكيد إصابتهما وتم نقلهم إلى مستشفى العزل بمحافظة المنوفية.

 

وأكد عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، لـ"اليوم السابع " أنه تم حصر كافة المخالطين للحالات الإيجابية وتم إجراء تحاليل لهم والتوصية بالعزل المنزلى 14 يوما وذلك بالتنسيق مع إدارة الترصد بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية.

 

وأضاف أنه يتم غلق الطابق الرابع لأنه الدور الخاص بالعمليات الجراحية بالمعهد، كإجراء إحترازى والوقاية.

 


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