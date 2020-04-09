عميد معهد الكبد بالمنوفية: غلق الطابق الرابع بالمعهد عقب إصابة 2 من الممرضين بكورونا

المنوفية - محمد فتحى

أعلن هشام عبد الدايم، عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، عن إغلاق الطابق الرابع بالمعهد حيث تم تعقيمه بالكامل وطبقا للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد، خاصة أن الدور خاص بالجراحة وتم تخصيصه فى الفترة الأخيرة للحالات الطارئة فقط، مشيرا إلى أن غلق تالطابق جاء عقب إصابة اثنين من الممرضين داخل المعهد بالفيروس، أثناء عملهما بمستشفى خاص بالزيتون بمحافظة القاهرة، ومخالطتهما لحالات مصابة، مؤكدا أنه تم عمل تحاليل pcr، للحالتين، وتم تأكيد إصابتهما وتم نقلهم إلى مستشفى العزل بمحافظة المنوفية.