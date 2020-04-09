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عريقات يبحث مع مسؤولين عرب وأوروبيين الآثار التدميرية لخطة الضم الإسرائيلية

الخميس، 09 أبريل 2020 07:04 م
عريقات يبحث مع مسؤولين عرب وأوروبيين الآثار التدميرية لخطة الضم الإسرائيلية صائب عريقات
وكالات - أ ش أ

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بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مع مسؤولين عرب وأوروبيين الآثار التدميرية لخطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية والمستوطنات، واستمرارها في ممارسة سياسات التوسع والاستيطان.

 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عريقات حذر خلال اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والمستشار الدبلوماسي للعاهل البحريني الشيخ خالد آل خليفة، ووزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز انان، من مخاطر الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على أمن واستقرار المنطقة.

 

وتناول في اتصالاته أهمية التعاون المشترك لمنع انتشار وتفشي كورونا، وجهود حشد الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من استمرار تقديم خدماتها للاجئين في هذه الظروف الصعبة التي فرضت تحديات إضافية على الوكالة.

 

وشدد عريقات على أهمية مواجهة اجراءات السلطات الإسرائيلية التي تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي، والتي تهدد وتقوض فرص تحقيق السلام العادل الهادف إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين .

 


صائب عريقات

فلسطين

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى

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