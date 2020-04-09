عرض مجموعة من مقتنيات الإمبراطورة أوجينى فى متحف هيئة قناة السويس

كتبت آمال رسلان

نقلت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وهيئة قناة السويس، مجموعة من القطع الأثرية من المقتنيات الخاصة بالإمبراطورة أوجينى إلى متحف هيئة قناة السويس المزمع افتتاحه قريبا، يأتى هذا فى إطار سياسة وزارة السياحة والآثار للاستفادة من القطع الأثرية الموجودة بالمخازن وإعادة توظيفها.

وقال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن هذه المقتنيات عبارة عن طقم انتريه يتكون من عدد من الكراسي والكنب، كان أعده الخديوى إسماعيل، ليستقبل فيه الإمبراطورة أوجيني أثناء حضورها حفل افتتاح قناة السويس ثم آل ملكية هذا الطقم لاحقا لأبناء الخديوى، مشيرا إلى أن تلك القطع هى عهدة وزارة الأوقاف وكانت محفوظة فى قبة أفندينا وقبة الأميرة شيوه كار.

كانت وزارة السياحة والآثار اطلقت مبادرة لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، ليكون شعار هذه الزيارات ‏Experience Egypt from Home ‏Stay Home ‏Stay Safe