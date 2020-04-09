وكالات

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى عموم روسيا، حاجز الـ 10 آلاف شخص.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا - في بيان له - أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ حتى الآن 10131 إصابة، لافتا إلى أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى الوفيات 76 شخصا، بينما غادر 118 شخصا المستشفى بعد تعافيهم من الفيروس، ليبلغ إجمالى الذين تعافوا 698 شخصا.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، أن اختبارات فيروس كورونا المستجد التى أجريت حتى الآن فى البلاد تجاوزت المليون، وأوضحت الهيئة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الخميس، أن 171 ألف شخص لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية، للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، فى انخفاض من 185 ألفا قبل يومين.