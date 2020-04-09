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طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان اللغة الثانية على المنصة الإلكترونية

الخميس، 09 أبريل 2020 10:30 ص
طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان اللغة الثانية على المنصة الإلكترونية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية على التابلت من المنازل، دون مشكلات تقنية، حيث دخل الطلاب على المنصة التعليمية.

 

وقالت مصادر مسئولة، بالوزارة، إن فريق الدعم الفنى فى المحافظات والمديريات يتابع كافة التفاصيل ودخول الطلاب على المنصة لحل أى مشكلة تواجه الطلاب أثناء أداء الطلاب الامتحانات الإلكترونية.

 

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد وتوقيت الامتحان التجريبى وفقل لكل محافظة، موضحة أن الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والفترة ما بين الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهى : القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً طلاب 7محافظات: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهراً إلى 2 ظهراً،  طلاب 7 محافظات، الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، ومن٢ ظهراً حتى ٤ عصراً طلاب 7 محافظات، الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

 

 

 

وأدى  طلاب اولى ثانوى امتحان اللغة العربية الأحد 5 إبريل الجارى، حيث قام بالتسجيل وإجراء اختبار اللغة العربية عدد 578 ألف طالب وطالبة من داخل المنازل مستخدمين الشرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات، وتم توزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول أثناء اليوم وذلك لتوزيع الأحمال على منصة الاختبارات خلال اليوم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.

 

 وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الطلبة المستهدف اختبارهم إلكترونيًا هو 589 ألف طالب حيث تعرض عدد 11 ألف طالب لبعض المشكلات التقنية البسيطة التي تم رصدها بواسطة فرق الدعم الفني على مستوى الجمهورية والعمل على حلها في الاختبارات القادمة.

 

الجدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

 

 



 

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