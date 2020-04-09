اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طب حلوان تنظم دورة تدريبية لتشخيص فيروس كورونا أون لاين

الخميس، 09 أبريل 2020 12:44 م
طب حلوان تنظم دورة تدريبية لتشخيص فيروس كورونا أون لاين الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت كلية الطب بجامعة حلوان  تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور ممدوح مهدى عميد الكلية فى خطوة هى الاولى من نوعها أول دورة تدريبية عن طرق تشخيص وعلاج ڤيروس كورونا وكيفية مكافحة العدوى و الوقاية من طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، أون لاين، تفعيلا لمبادرة "خليك مستعد" التى أطلقتها وزارة التعليم العالى، وذلك  فى إطار خطة جامعة حلوان الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفى ظل حرص كلية الطب بالجامعة على توعية أكبر قدر ممكن من الطلاب بڤيروس كورونا المستجد (COVID 19)

وأكد  الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب فى بيان صادر عن جامعة حلوان ،  أن الدورة التدريبية تمت من خلال تطبيق Zoom بحضور 100 طالب، ومع تزايد رغبة حضور العديد من الطلاب الذين لم  تتاح لهم فرص المشاركة لاكتمال العدد  تقرر تنظيم  العديد من الدورات التدريبية  بنظام التعليم عن بعد من خلال هذا التطبيق لكى يستفيد أكبر عدد ممكن من الطلاب بعد نجاح التجربة الأولى.

 وتوجه طلاب الكلية بالشكر والتقدير للدكتور محمد بدر مدرس طب الحالات الحرجة والطوارئ على جهده الكبير في محاضرته فى الدورة التدريبية والرد على استفسارات جميع الطلاب على مدار أكثر من ساعتين.
وعلى جانب آخر كان طلاب الفرقة الأولى بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان تقدموا بعدد من المشاريع أون لاين، تحت إشراف الدكتورة أمنية حامد صقر الأستاذ المساعد بقسم التصوير بالكلية والفريق المعاون لها، بمشاريع عبارة عن رسم مكون من عناصر الطبيعة الصامتة بخامه من الألوان الجواش على ورق كانسون مساحته 50 × 35 وتلوين العناصر بأسلوب المونوكروم أو مايسمى اللون الواحد وهو مايعني التلوين بالاعتماد على لون واحد بدرجاته، فى إطار الخطوات الجادة للتعلم عن بعد التي اتخذتها جامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة  الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة.
 و يهدف المشروع إلى أن يتعلم الطالب كيفية السيطرة على الدرجات الفاتحة والقاتمة داخل العمل الفنى، حيث قام طلاب الفرقة الأولى بالتطبيق وقدم الطلاب مشاريع معبرة عن مدى استيعاب الطلاب لفكرة المشروع.
 
واعتمد التواصل بهذا المشروع على وسائل التواصل الإلكترونى المتعددة ولذلك فإن الجهد المبذول فى هذا المشروع على هذا النحو كان كبيرا فيما يتعلق بشرح المشروع وتوصيل فكرته بالإضافة إلى المتابعة مع الطلاب طوال فترة المشروع، التى استمرت لنحو أسبوعين متتاليين ومن ثم مرحلة تسليم الأعمال إلكترونيا.
 


 


اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

جامعة حلوان

ماجد نجم

كلية الطب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

طلاب النقل يبدأون إعداد البحث بعد إعلان قائمة المشروعات حتى 14 مايو المقبل

طلاب النقل يبدأون إعداد البحث بعد إعلان قائمة المشروعات حتى 14 مايو المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة