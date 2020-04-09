ضبط 36 قطعة سلاح ونصف كيلو حشيش وتنفيذ 2395 حكما متنوعا بحملة فى سوهاج

أشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 بندقية الية عيار 7,62× 39 "2" خزينة خاصة بها و "50" طلقة من ذات العيار وتم ضبط 9 بندقية خرطوش عيار 12 و15 فرد روسي محلى الصنع و7 أسلحة بيضاء بإجمالى 36 قطعة سلاح متنوعة.

و في مجال ضبط قضايا المواد المخدرة "20" قطعة من جوهر الحشيش المخدر وكذا سلاح أبيض عبارة عن مطواه ومبلغ مالى وقدره 70 جنية هاتف محمول المتهم كمال ح ج ع 27 سنة عامل ومقيم قسم جرجا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز طهطا من ضبط كلا من مصطفى ح ى ح - سن 34 عاطل ومقيم - مركز طما وراضي ا ع - 24 سنة عامل ومقيم مركز طما وبحوزتهما "2" طربه لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى "500" جرام ومبلغ مالي وقدره 100 جنيه وهاتف محمول وذلك أثناء أستقلالهم السيارة رقم محدده قيادة الثاني بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط أعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما.

فى مجال ضبط السرقات العامة تبلغ لقسم ثان سوهاج من المدعو أميل و ز س 43 سنة صاحب سوبر ماركت بدائرة القسم ومقيم - قسم ثان سوهاج عن قيام شخص مجهول بسرقة "2" كرتونه مواد غذائية من أمام المحل الخاص به عن طريق المغافلة ولاذا بالفرار ولا يعرفه ولا يتهم أحد بالسرقة.

بأجراء التحريات السرية فقد توصلت إلى صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها المدعو فرغل ص ع ف 34 سنة عاطل ومقيم - مركز أخميم السابق اتهامه في عدة قضايا متنوعة اخرهم القضية "سرقة متنوعة".

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وقيامة بالتصرف فيها بالبيع.

وأنهت الحملة أعمالها فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "2395" حكما متنوعا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجار ترحيلهم.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية 335 مخالفة مرورية فـى مجال مخالفات المرافق تم ضبط عدد 21 مخالفة متنوعة وفـي مجال التموين تم ضبط 50 قضية منها " 7 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و"6" قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و"4" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 5 " قضايا عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز و " 12 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و"6" قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش قضية حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وتخزين كميات من الكمامات بقصد حجبها عن المواطنين وقضيتى حيازة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.