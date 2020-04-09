ضبط 36 ألف قرص دواء مخالف وغلق مخزنين بدون ترخيص بالحسينية وفاقوس فى الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة تفتيشية ورقابية مكبرة علي مخازن للأدوية وعدد من الصيدليات العامة بمراكز ومدن الحسينية وفاقوس، للتحقق من إلتزامهم بالقوانين المنظمة للعمل، والتأكد من عدم وجود مخالفات بهم.تنفيذاً لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإحكام الرقابة علي سوق الدواء لضمان توفير دواء آمن حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، وتكثيف الرقابة علي التسعيرة الجبرية خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزنين للمستلزمات الطبية يعملان بدون ترخيص، وتم تحريز مخالفات دوائية بواقع 36921 (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، تمثلت المضبوطات المخالفة فى أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة "ترامادول"، وأخرى مدرجة بالجدول الثالث، والجدول الأول للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، ومستلزمات طبية ومستحضرات مجهولة المصدر، أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، أدوية خاصة بالتأمين الصحى ووزارة الصحة محظور بيعها، أدوية منتهية الصلاحية، أدوية محفوظة فى غير إشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وعينات طبية مجانية ممنوع بيعها، أدوية ومستلزمات طبية صدرت منشورات بمنع تداولها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة، كما تم مصادرة كافة المضبوطات بالمخزنان، وتحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، كما تم الغلق الإداري لهما، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة .