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ضبط 280 لتر كحول وخل مجهول المصدر بمحافظة الغربية

الخميس، 09 أبريل 2020 06:57 م
ضبط 280 لتر كحول وخل مجهول المصدر بمحافظة الغربية ضبط كحول ايثيلي وخل مجهول المصدر بطنطا
الغربية - عادل ضرة

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تمكنت حملة مكبرة من مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط  280 لتر كحول ايثيلي وخل مجهول المصدر خلال حملة مكبرة  طنطا، قبل بيعهم للجمهور، وتم تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية، لإحكام الرقابة على بيع المطهرات والكحول لمواجهة جشع التجار، وأسفرت الحملة عن ضبط 250لتر كحول ايثيلي و30كيلو خل بدون بيانات توضح تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية.

وكانت حمله مكبرة من مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاش​​م وكيل وزارة التموين، قد تمكنت من ضبط كحول ايثيلي وكمامات وقفازات مجهولة المصدر داخل عدد من الصيدليات بمدينة طنطا، قبل بيعهم للجمهور، وتم تحرير محاضر وإحالتهم للنيابة العامة.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية، لإحكام الرقابة على بيع المطهرات والكحول لمواجهة جشع التجار، حيث تم المرور على ضبط "محمد.ش.م" صيدلي مسئول عن صيدلية بشارع البحر، وبحوزته 4000 كمامة وقفاز مجهول المصدر، كما تم ضبط " ابراهيم.س.ص" صيدلي  وبحوزته 97عبوة كحول إيثيلي مجهول المصدر، وضبط "مدحت.ا.ا" مسئول عن مخزن أدويه وبحوزته 54عبوة كحول إيثيلي مجهول المصدر.

كما تم ضبط "عبد الحميد.م.ج" صيدلي وبحوزته 156عبوة كحول إيثيلي مجهول المصدر وكمامات، تم تحرير محاضر، وإخطار النيابة العامة.

من ناحية أخرى، تمكنت حملة مكبرة من مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، من ضبط 2000لتر كحول إيثيلي مسرطن داخل مخزن بدون ترخيص بمدينة طنطا، قبل تعبئته وبيعه للجمهور.

 

 


خل

كحول ايثيلى

طنطا

محافظ الغربية

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