ضبط 11 شخصا اخترقوا حظر التجوال ببنها

القليوبية نيفين طه

قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، أنه تم ضبط 11 شخصا اخترقوا حظر التجوال اليوم بدائرة قسم ثان بنها، وتمكن العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها والرائد محمد السعيد رئيس مباحث القسم من ضبطهم ليتم عرضهم علي النيابة العامة ببنها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار المصدر الأمني لليوم السابع، أن المدينة وشوارعها لاحظ فيها التزام كامل سوي بعض الحالات الفردية بقرارات الحظر والذي يبدأ من الساعة 8مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.