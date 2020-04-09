اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 05:33 م
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ضبط كمية من المواد البترولية بطوخ قبل ترويجها بالسوق السوداء

الخميس، 09 أبريل 2020 05:02 م
ضبط كمية من المواد البترولية بطوخ قبل ترويجها بالسوق السوداء سولار - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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أحبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ، ترويج كمية من المواد البترولية ، بالسوق السوداء بدائرة مركز شرطة طوخ ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط "ع.م" 38 سنة، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ ، صاحب محل بيع وتغيير الزيوت والمواد البترولية، لتجميعه كمية من المواد البترولية "بنزين " وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير شرعية.

تم ضبط 400 لتر بنزين التحفظ على المضبوطات ، وتحرر محضر بالواقعة برقم 6243 جنح مركز شرطة طوخ ، وتولت النيابة التحقيق.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.


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