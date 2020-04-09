اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 01:01 م
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صور.. وكيل تعليم الفيوم يتفقد منافذ صرف المعاشات بالمدارس

الخميس، 09 أبريل 2020 12:35 م
صور.. وكيل تعليم الفيوم يتفقد منافذ صرف المعاشات بالمدارس وكيل تعليم الفيوم يتابع إجراءات صرف المعاشات
الفيوم رباب الجالي

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تفقد صباح اليوم محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، عدداً من مدارس المديرية والتي تم تخصيصها كمنافذ لصرف المعاشات لشهر أبريل 2020 ، حيث تفقد مجموعة  من مدارس إدارة سنورس التعليمية ومنها مدرسة الشهيد محمد موسي الجلاب ، ويتم بها صرف المعاشات ، ومدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي ويتم بها الصرف للعمالة غير المننتظمة، بحضور الدكتور منتصر الشماع مدير عام إدارة سنورس التعليمية وفريق العمل بالإدارة وإدارة المدرسة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تم وضع  خطة تحافظ على عدم التكدس بين المواطنين أثناء صرف المعاشات، كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار أي فيروسات بين المواطنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا، وبما يحافظ على صحة المستفيدين من الصرف من أصحاب المعاشات.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد تفقد عددًا من الشوارع والميادين بمركز ومدينة الفيوم، لمتابعة التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا متابعة حالة النظافة العامة بالشوارع والميادين.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الجولة رصد وجود مقهى يعمل بالمخالفة بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض، على الرغم من تنفيذ قرار إزالة للمقهى فى وقت سابق، لافتا أن المحافظ وجه مسئولى مجلس مدينة الفيوم وشرطة المرافق بمصادرة المحتويات وغلق المقهى وتشميعه بالشمع الأحمر.

خلال الجولة، تم أيضاً ضبط جرار زراعى مخالف يحمل مواد بناء، حاول سائقه الفرار، لكن تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة الجرار، كما رصد المحافظ تدني مستوى النظافة ببعض المناطق، ووجه بتكثيف حملات النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة والأتربة بشكل دوري.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن اللواء علاء قنديل مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعقيد عبد الحميد حمدى مدير شرطة المرافق بالمحافظة ضبطا خلال الجولة "خلاطة" تعمل في بناء مخالف بمنطقة الزملوطي، لافتاً الى اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة الخلاطة.

وتناشد محافظة الفيوم جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشددةً على ‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرارات الغلق.
وكيل تعليم الفيوم يتابع إجراءات صرف المعاشات (1)
وكيل تعليم الفيوم يتابع إجراءات صرف المعاشات 
وكيل تعليم الفيوم يتابع إجراءات صرف المعاشات (2)
وكيل تعليم الفيوم يتابع إجراءات صرف المعاشات 
وكيل تعليم الفيوم يتابع إجراءات صرف المعاشات (3)
وكيل تعليم الفيوم يتابع إجراءات صرف المعاشات 

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صرف المعاشات

مكافحة كورونا

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