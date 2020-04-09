اليوم السابع
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صور.. محافظتى مطروح والمنيا تواصلان حملات استرداد أملاك الدولة والأراضى الزراعية

الخميس، 09 أبريل 2020 03:05 م
صور.. محافظتى مطروح والمنيا تواصلان حملات استرداد أملاك الدولة والأراضى الزراعية إزالة التعديات على أملاك الدولة فى المنيا ومطروح
كتب على عبد الرحمن

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قاد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حملات إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائى، حيث نشرت وزارة التنمية المحلية فى بيان لها اليوم حول جهود المحافظة ومحافظة مطروح منذ بداية الحملات لاسترداد أملاك الدولة.

وكان محافظ المنيا، أكد فى تصريحات له أمس أنه منذ 25 مارس وحتى 5 أبريل محافظة قنا قامت بإزالة 90 مخالفة بمساحة تتجاوز الـ90 ألف متر مربع 197 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحات 6 أفدنة.

 

وأشاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالجهود المبذولة من المحافظين فيما يتعلق بحملات إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، التي يتابعها رئيس الجمهورية بصورة يومية لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأى تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول .

وتلقى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة فيما يخص متابعة تنفيذ المحافظات لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية والتصدي بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي  .

وأعلن شعراوى، أن المحافظات نجحت في تنفيذ حوالي 1641 حالة ازالة لمخالفات البناء العشوائي والمخالف و377 حالة إزالة لتعديات علي أراضي وأملاك الدولة و1982 حالة ازالة لتعديات علي الاراضي الزراعية وذلك منذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص تعديات علي الأراضي الزراعية والتعدي  علي أراضي وأملاك الدولة ومخالفات مباني .

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المحليات

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