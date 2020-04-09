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صور.. فض فرح بقرية مشتهر فى طوخ للوقاية من انتشار فيروس كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 09:01 م
صور.. فض فرح بقرية مشتهر فى طوخ للوقاية من انتشار فيروس كورونا فض فرح شعبي بطوخ
القليوبية إبراهيم سالم

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فض محمد ياسين نائب رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية، فرح بقرية مشتهر بدائرة مركز طوخ، وذلك بناءا على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن ضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا.

وأكد محمد ياسين نائب رئيس المدينة، أنه بعد بدء تطبيق ساعات الحظر على المحال بعد الساعة 5 مساء، وفي تمام الساعة السابعة مساء تم ضبط تجمع لفرح شعبي به ما يزيد عن 150 شخصا بقرية مشتهر التابعة للمدينة، وعلى الفور تدخلت الشرطة والأجهزة التنفيذية، وتم صرف المواطنين حفاظا عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم أخد بيانات أصحاب الفرح منعا لإقامته مرة أخرى.

وأشار "ياسين"، إلى أن تلك الإجراءات من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين في المقام الأول، مشيرا إلى أنه تتم المتابعة الدورية حفاظا على المواطنين.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

فض فرح بقرية مشتهر بطوخ

فض فرح بقرية مشتهر بطوخ

 

فض فرح شعبي في طوخ
فض فرح شعبي في طوخ

 

فض فرح شعبي
فض فرح شعبي

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