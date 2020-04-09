صور.. غلق مركزين للدروس الخصوصية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملة بالتعاون بين مجلس مدينة كفر الشيخ ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، ومديرية أمن كفر الشيخ برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بحضور العميد محمود الكموني، مأمور قسم أول كفر الشيخ، ومتابعة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، من غلق سنترين تم تشميعهما من قبل، إلا أن المعلمين فضوا الشمع الأحمر، واستغل المعلمون المركزين في بث محاضرات لهم أولاين للطلاب بالمنازل.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، أنه تلقى معلومة من أحد الأشخاص بفتح معلمين أحياء ولغة إنجليزية لسنترهما، وبالتعاون مع اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، وجه مجلس مدينة كفر الشيخ برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد محمود كموني، مأمور قسم أول كفرالشيخ، وبالتعاون مع الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، توجت قوة شرطية ، وتم تشميع السنترين.

يذكر أن حملات غلق السناتر بالتعاون بين مديرية أمن كفر الشيخ ومحافظة كفر الشيخ ومجال المدن ومديرية التربية والتعليم تمكنت من غلق 1800 سنتر على مستوى مدن وقرى المحافظة .



جانب من اغلاق المركزين



جانب من اغلاق المركزين