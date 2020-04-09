صور.. طاهيات اليابان يحاربن من أجل احتراف تجهيز السوشى

كتب وكالات

تحاول نساء يابانيات بشكل متزايد أن يثبتن للعالم أنه بإمكانهن أن يصبحن طاهيات سوشى محترفات خلافاً لما هو شائع، بحسب صحيفة "الرؤية " الاماراتية.

ميزوهو إيواي، هى طاهية متدربة فى مطعم أونديرا الراقى فى غينزا بطوكيو، وهو حى راقٍ يضم بعضاً من أفضل مطاعم السوشى فى العالم، وفى مجال نادراً ما تشاهد فيه النساء، عرفت ميزوهو أنها ستكون حالة فريدة.

وقالت هذه المتدربة البالغة من العمر 33 عاماً: «أعتقد أن هناك عدداً قليلاً من الطهاة الإناث، لكننى أردت الدخول فى التحدى لهذا السبب».

وفى أونوديرا، ميزوهو ليست المرأة الوحيدة، فقد كانت هناك متدربة أخرى من بين 10 متدربين فى المطعم قبل إغلاقه مؤقتاً، فى أبريل الجارى بسبب تفشى فيروس كورونا، وجميع طهاة المطعم البالغ عددهم 10، هم من الرجال.

يمكن أن يكون العمل مرهقاً ويتطلب سنوات لإتقانه، ويجب أن يتعلم المتدربون كل شيء من أسماء الأسماك المختلفة إلى طريقة إزالة قشورها وتقطيعها بشكل صحيح، ولكن ميزوهو التى قررت أن تصبح طاهية سوشى بعد عملها كطباخة فى مطاعم يابانية صغيرة، قالت: «لقد تقبلنى زملائي».



طاهيات اليابان يحاربن من أجل احتراف تجهيز السوشى



طاهيات اليابان يحاربن من أجل احتراف تجهيز السوشى



طاهيات اليابان يحاربن من أجل احتراف تجهيز السوشى



طاهيات اليابان يحاربن من أجل احتراف تجهيز السوشى