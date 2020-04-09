صور.. رصف الطرق بالشوارع الرئيسية والفرعية فى مدينة سفاجا

البحر الاحمر - عماد عرفة

أجرت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة بعض مشروعات الرصف الجاري تنفيذها في إطار خطة المدينة لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المدينة لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

وتابعت المغربي أعمال الرصف الجاري تنفيذها بطريق الممشى السياحي وتركيب البلدورات موجهة المسئولين بالإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول.

كما تفقدت رئيس المدينة أعمال رصف ورفع كفاءة طريق القري السياحية بالكيلو 8 ، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة ومتابعة المشروعات بصفة دورية للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الاعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

وأوضحت المغربي إن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المدينة على تنفيذها وتوليها اهتمامًا كبيرًا وتعمل على تقديم وإتاحة كافة أوجه الدعم لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية تيسيرًا للحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.



رئيس المدينة تتفقد اعمال الرصف



رئيس المدينة تتفقد اعمال الرصف